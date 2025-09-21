L’annuncio dell’attesissimo ritorno live con il tour STADI26 è stato accolto con grandissimo entusiasmo dal pubblico che a poche ore dall’apertura delle vendite generali ha già polverizzato oltre 200.000 biglietti.

A grande richiesta raddoppiano gli appuntamenti allo Stadio San Siro di Milano (si aggiunge domenica 7 giugno) e allo Stadio Olimpico di Roma (si aggiunge domenica 28 giugno).

I biglietti per le nuove date di Milano e Roma sono disponibili in vendita generale su www.livenation.it/tizianoferro

Ottimi risultati anche per il nuovo singolo “Cuore Rotto” che conferma oggi la sua prima posizione in tutte le classifiche di Earone (italiana, indipendenti, tv, indipendenti tv e ovviamente la generale).

Questo il calendario aggiornato di STADI26, il tour prodotto e organizzato da Live Nation che vedrà Tiziano Ferro live con 12 date negli stadi delle principali città italiane (per info www.livenation.it):

30 maggio 2026 LIGNANO – Stadio Teghil

6 giugno 2026 MILANO – Stadio San Siro

7 giugno 2026 MILANO – Stadio San Siro – NUOVA DATA

10 giugno 2026 TORINO – Allianz Stadium

14 giugno 2026 BOLOGNA – Stadio Dall’Ara

18 giugno 2026 PADOVA – Stadio Euganeo

23 giugno 2026 NAPOLI – Stadio Diego Armando Maradona

27 giugno 2026 ROMA – Stadio Olimpico

28 giugno 2026 ROMA – Stadio Olimpico – NUOVA DATA

3 luglio 2026 ANCONA – Stadio Del Conero

8 luglio 2026 BARI – Stadio San Nicola

12 luglio 2026 MESSINA – Stadio San Filippo

Radio Italia Solomusicaitaliana è la radio ufficiale del tour.

“Cuore Rotto”, scritto da Tiziano Ferro e prodotto da Marz, Zef e Marco Sonzini, è disponibile in digitale (https://sugarmusic.lnk.to/CuoreRotto), su YouTube (https://youtu.be/IXu5WK1asf8?si=2KoRQUrf-fW1QfVJ) su etichetta Sugar Music.

