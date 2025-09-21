In cima alla lista dei desideri dei fan dei Cranberries c’è sempre stata l’uscita ufficiale del loro concerto acustico del 1995,parte dell’incredibile serie di esibizioni di MTV Unplugged.

Mai prima d’ora disponibile come versione standalone, MTV Unplugged vedrà la luce il 7 novembre 2025 su vinile, CD e in digitale perIsland Records/Ume.

Precedentemente uscito solo nell’edizione limitata in 3LP per il 30° anniversario di No Need to Argue, questo cofanetto è andato esaurito immediatamente dopo l’annuncio.

Originariamente registrata il 14 febbraio 1995, la favolosa performance di nove canzoni ha fatto il suo debutto televisivo il 18 aprile di quell’anno.

Filmato alla Howard Gilman Opera House di Brooklyn, NY, è stato trasmesso durante la sesta stagione dell’acclamata serie che ci ha mostrato, all’interno di un’ambientazione spoglia e acustica, alcuni degli artisti e musicisti più popolari.

“Avevamo visto alcuni dei più grandi nomi della musica come R.E.M., Pearl Jam, The Cure e Nirvana fare i loro Unplugged ed eravamo increduli di poter seguire le loro orme“, ricorda il batterista Fergal Lawler. “MTV stava facendo una serie di registrazioni in questo bellissimo vecchio teatro. C’era un’atmosfera davvero rilassata anche con il pubblico seduto sul pavimento“.

Accompagnati da Electra Strings (il quartetto d’archi che aveva accompagnato la band nel programma britannico Later with Jools Holland nel 1994), i Cranberries si confermarono ai massimi livelli del rock alternativo.

MTV Unplugged dei Cranberries uscirà il 7 novembre 2025 per Island Records / UMe su Vinile nero, Vinile colorato, CD e in digitale, ma è già preordinabile sullo shop online di Universal Musci Italia.

