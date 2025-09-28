Novate Fiera, oggi la prima edizione a Novate

Si svolge oggi Novate Fiera, la manifestazione che trasforma l’area mercato di Novate

Milanese in una grande piazza a cielo aperto dedicata all’incontro, alla festa e alla valorizzazione del territorio.

L’entusiasmo cresce e si traduce in numeri concreti: ampia la partecipazione delle realtà imprenditoriali locali, accanto ad artigiani, professionisti, hobbisti e associazioni culturali e sportive. Una risposta che conferma la vivacità del tessuto cittadino e l’interesse a essere parte di un progetto pensato per tutti.

LE AREE TEMATICHE DELLA FIERA

Il percorso espositivo e di intrattenimento sarà suddiviso in aree dedicate, pensate per accogliere pubblici diversi e offrire un programma ricco:

– Area Food: street food e specialità locali.

– Area Intrattenimento: tornei e dimostrazioni di calcio e pallavolo, esibizioni di yoga e danza.

– Area Musica: un palco centrale con concerti ed esibizioni dal vivo per tutta la giornata.

– Area Civica: con la presenza dei Vigili del Fuoco, SOS e Protezione Civile, a testimonianza dell’impegno delle istituzioni sul territorio.

– Area Ludica: attrazioni per bambini e famiglie a cura di Busnelli.

– Area Espositiva Sport e Motori: spazio dedicato alle moto da corsa.

– Area Auto d’Epoca: esposizione di veicoli storici che racconteranno un pezzo di storia su due e quattro ruote.

UNA COMUNITÀ CHE PARTECIPA

La prima edizione di NOVATE FIERA nasce come momento corale, in cui cittadini, imprese e istituzioni si incontrano per conoscersi e farsi conoscere, abbattendo le barriere e rafforzando il senso di comunità. «La risposta delle realtà locali ci conferma che la

strada intrapresa è quella giusta: c’è voglia di partecipare e di raccontarsi, in uno spazio

che è al tempo stesso festa ed esposizione», sottolineano gli organizzatori dell’Associazione

Novate per Novate APS.

INFORMAZIONI PRATICHE

L’appuntamento con la prima edizione di NOVATE FIERA è per domenica 28 settembre

2025, nell’area mercato di Novate Milanese (via Borsellino/Falcone/Gramsci).

Ingresso libero.

Sito internet: www.novatefiera.it

Social: Facebook & Instagram:

@NovateFiera

