Piazza Visconti: aperta la parte pavimentata davanti al Municipio

venerdì 26 settembre, il Comune di Rho ha preso in carico, in anticipo sui tempi previsti, la porzione di piazza Visconti di fronte al Municipio e dalla serata è in funzione il nuovo impianto di illuminazione pubblica. Rimarranno da collocare alcuni arredi e da rifinire i tornelli intorno alle piante, ma i cittadini hanno potuto riprendere il transito pedonale.

Dai primi di ottobre inizierà la posa del tappeto a rotoli pronto effetto sugli spazi verdi della piazza, dando un assetto quasi definitivo alle aree che accolgono piantumazioni, vialetti e panchine.

A partire da lunedì 6 ottobre per raggiungere a piedi via De Amicis arrivando da via Porta Ronca non si potrà più costeggiare l’edificio del Quic, davanti al quale sarà organizzata l’area di cantiere: si dovrà fiancheggiare l’edificio che accoglie la Banca d’Asti, passare davanti alla farmacia e a Villa Banfi per poi, una volta giunti davanti a via Meda, svoltare verso il Municipio e proseguire fino a via De Amicis. Il percorso è rappresentato nell’immagine grafica pubblicata in allegato.

Questo assetto consentirà di non interferire con la viabilità e di garantire l’assistenza agli scavi fornita dagli archeologi. Operai e tecnici prenderanno in carico entro il 6 ottobre l’area pavimentata lato banca d’Asti, dove sono ora collocati i tavoli del dehor della pizzeria Visconti e parte di via Porta Ronca.

“La piazza sta assumendo la sua immagine definitiva, serve ancora un po’ di pazienza – commenta il Sindaco Andrea Orlandi – Questo assetto dovrebbe durare solo qualche settimana perché, non appena possibile, dopo la stesura e la sistemazione del manto erboso, sarà aperto l’attraversamento dell’area verde per ridurre la lunghezza della deviazione pedonale, consentendo di percorrere il vialetto su cui si trova la fontana storica in marmo rosa. Vi invito, quindi, a seguire le nostre comunicazioni sulle prossime fasi e aperture dei passaggi pedonali”.

