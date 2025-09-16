NCC, blocchi taxi illegittimi: la Prefettura di Milano intervenga subito

Muoviti Italia esprime pieno sostegno all’iniziativa intrapresa ieri da Sistema Trasporti e si unisce con forza alla richiesta indirizzata al Prefetto di Milano affinché intervenga con urgenza contro le minacce di blocchi e proteste illegittime da parte di gruppi di tassisti.

“In uno Stato di diritto non possono esistere zone franche né tolleranza verso scioperi selvaggi o azioni intimidatorie che ledono il diritto al lavoro di centinaia di operatori Ncc e la libertà di movimento dei cittadini”, dichiara Muoviti Italia. “Azioni di blocco come quelle minacciate sono non solo illegittime, ma anche pericolose per la tenuta del sistema della mobilità urbana e vanno affrontate con determinazione e fermezza dalle istituzioni competenti.”

Muoviti Italia invita la Prefettura e il Comune di Milano a garantire il rispetto del protocollo siglato in sede prefettizia, che esclude chiaramente qualsiasi forma di protesta che intralci il normale esercizio delle attività lavorative e la libera circolazione.

“Chiediamo – prosegue l’associazione – che siano dispiegate le forze dell’ordine nei punti sensibili indicati, per prevenire ogni tentativo di blocco e assicurare il rispetto delle regole. L’abuso di potere di alcune sigle sindacali non può tradursi in minacce collettive tollerate dallo Stato.”

Muoviti Italia continuerà a vigilare sulla situazione, pronta a tutelare con ogni mezzo legittimo i diritti dei lavoratori del trasporto privato, e ribadisce la necessità di una riforma strutturale del settore che garantisca concorrenza leale, trasparenza e sicurezza per utenti e operatori.

