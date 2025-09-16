Milano, emergenza casa. Un convegno sulla crisi abitazioni

Una questione che riguarda tutti i Paesi e le grandi aree urbane d’Europa e del mondo, un tema da affrontare con urgenza e in maniera congiunta, per offrire soluzioni concrete. Si muovono nella stessa direzione le voci dei relatori del convegno “Emergenza casa. Verso un piano europeo”, organizzato a Palazzo Marino, questo pomeriggio, in occasione della visita a Milano della “Commissione speciale sulla crisi degli alloggi nell’Unione Europea del Parlamento Europeo – HOUS” che si terrà il 16 e il 17 settembre.

Ad aprire il dibattito è stato il Sindaco di Milano Giuseppe Sala che ha sottolineato l’importanza di intervenire senza divisioni: “La questione abitativa è uno dei temi più urgenti della politica – ha dichiarato –. Se si vuole fare l’interesse dei cittadini, dobbiamo affrontarlo insieme, cercando e trovando una formula sostenibile.

Vedo un cambio di passo nell’UE rispetto a questo: l’istituzione di una commissione dedicata e la nomina di un commissario sono una chiara dimostrazione della necessità di intervenire in maniera rapida e concreta. Occorrono piani e occorrono risorse per attuarli – ha ricordato il sindaco Sala, facendo riferimento agli obiettivi del Piano Straordinario per la Casa Accessibile del Comune di Milano –; serve cooperazione tra grandi aree urbane europee, tra i Paesi e la stessa Unione Europea su questo tema. I sindaci delle grandi città sono già al lavoro e sono disponibili a trovare soluzioni. Usiamo al meglio questa occasione”.

L’incontro è proseguito con il videomessaggio del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Cardinale Matteo Maria Zuppi, cui sono seguiti gli interventi del vicepresidente esecutivo per la Coesione della Commissione Europea Raffaele Fitto e della presidente della Commissione HOUS del Parlamento Europeo Irene Tinagli, nell’ambito del panel “L’Ue alla prova della sfida abitativa” moderato dalla giornalista Rita Querzè, cui ha preso parte anche l’Amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti Dario Scannapieco.

“Il tema è complesso, l’emergenza c’è ma abbiamo messo strumenti, risorse e programmazione per affrontarlo – ha spiegato Fitto –. L’obiettivo minimo è di raddoppiare le attuali risorse destinate alla casa”.

“È la prima volta che a livello europeo ci occupiamo di quella che ormai è un’emergenza globale – ha aggiunto Tinagli –. Se spingiamo con una alleanza dal livello locale, regionale e nazionale perché ci siano più fondi, strumenti e cooperazione forse si potranno dare delle risposte”.

Il convegno si è concluso con un focus su Milano, con il Sindaco Giuseppe Sala e il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, coordinati nelle riflessioni dall’onorevole Irene Tinagli.

Altri articoli di attualità su Dietro la Notizia