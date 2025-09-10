Meditazione musicale

Lunedì 15 settembre alle ore 20:45, la Chiesa di Santa Maria Immacolata delle Grazie di Bergamo ospiterà un concerto di musica sacra dal titolo “Meditazioni in Musicale”.
L’evento si inserisce nelle celebrazioni per il 417° anniversario della Trasfigurazione del Santo Jesus, ricorrenza di grande importanza per la Parrocchia Giubilare delle Grazie.
Il concerto, dedicato alla giornata “Il Cuore Ferito del Risorto”, vuole omaggiare la figura del Santo Jesus con un repertorio di brani di eminenti compositori come Palestrina, Vivaldi, Bach e Mozart.
L’esibizione vedrà protagonisti due artisti di grande talento: il soprano Dominika Zamara e l’organista Ennio Cominetti. Il programma prevede inoltre la lettura di alcuni passaggi tratti dall’Enciclica “Dilexit nos” di Papa Francesco.
Informazioni utili:
Data: Lunedì 15 settembre
Ora: 20:45
Luogo: Chiesa di Santa Maria Immacolata delle Grazie, Largo Porta Nuova, Bergamo
