DIETRO LA TV

“È Sempre Cartabianca”: Medio Oriente, Trump e Hamas

Davide Falco
By Davide Falco
BIANCA BERLINGUER_È SEMPRE CARTABIANCA
BIANCA BERLINGUER_È SEMPRE CARTABIANCA

Stasera su Retequattro, nuovo appuntamento con “È sempre Cartabianca”, il programma Videonews di Bianca Berlinguer.

L’attentato a Gerusalemme rende ancora più complessa la situazione in Medio Oriente mentre Donald Trump ha rivolto un ultimatum ad Hamas, invitando il gruppo a sottoscrivere la nuova proposta di accordo per porre fine alla guerra a Gaza. Intanto la politica italiana si divide sul sostegno alla Global Sumud Flotilla, l’operazione che punta a rompere il blocco navale nella Striscia e portare aiuti alla popolazione palestinese.

Dopo le vacanze estive, milioni di italiani devono fare i conti con tasse, spese e prezzi alti: le disparità sociali estreme sono evidenti e la forbice tra ricchi e poveri è sempre più ampia.

Tra gli ospiti di Bianca Berlinguer: Adriano Panatta, ex campione del tennis italiano, e Oscar Farinetti.

Davide_Falco
Davide Falco

Davide Falco
Davide Falco

