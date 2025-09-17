Venerdì 19 settembre Angela Baraldi sarà in concerto a Parma presso il Parco della Musica – Ex Eridania (Viale Barilla – inizio concerto ore 22.00) nell’ambito di “3021 LIVE”, il tour per presentare dal vivo i brani contenuti nel suo nuovo album “3021” (Caravan / Sony Music Italia), disponibile in digitale, cd e vinile (https://bio.to/3021.AngelaBaraldi).

In occasione di questo concerto, inserito nel programma del festival femminista Re/Stister!, Angela Baraldi sarà accompagnata sul palco da Federico Fantuz (chitarra), Daniele Buffoni (batteria) e Giovanni Fruzzetti (basso e Synth).

Questo il calendario con le prossime date del “3021 LIVE”, organizzato da Locusta:

– 19 settembre – PARMA – Parco della Musica – Ex Eridania – nell’ambito del festival femminista Re/Sister!

– 18 ottobre – COLCERESA (Vicenza) – Revolution Live Club

I biglietti per la data di Colceresa sono disponibili in prevendita su DICE. Per accedere al concerto di Colceresa è obbligatoria la Tessera Uglydogs.

Questa la tracklist di “3021”: “3021”, “Cosmonauti”, “Bellezza dov’è”, “La preghiera della sera”, “Cuore elettrico”, “Corvi”, “La vestizione” e “Saturno”.

Info su www.locusta.net.

www.instagram.com/angelabaraldi_ – www.facebook.com/angelabaraldiofficial – www.x.com/angelabaraldi

www.youtube.com/channel/UCYSB6-rcmVGEo1UiRQHKB0g?si=8fh9IE7rGwVuxmpn

