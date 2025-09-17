Sopralluogo commissione Casa dell’UE a San Siro

“Grazie al sopralluogo compiuto oggi dalla commissione Casa del Parlamento europeo, finalmente anche la sinistra è stata costretta a vedere con i propri occhi la drammatica situazione in cui versano i quartieri popolari di San Siro, dove abusivismo, criminalità e degrado si intrecciano in un mix esplosivo, colpevolmente ignorato dalla giunta Sala, che colpisce le persone perbene, gli anziani e i fragili, vittime di quotidiani episodi di sopraffazione e insicurezza.

Il governo, con il ministro delle Infrastrutture, si è impegnato a fare la sua parte per combattere l’emergenza abitativa, ora chiediamo che anche l’Europa, dopo aver registrato la situazione di piazzale Selinunte e dintorni, intervenga per sostenere la riqualificazione che finora è mancata. Investire però non basta, occorre anche garantire la legalità con una lotta senza quartiere alle occupazioni abusive, vera e propria piaga delle periferie cittadine. Mentre l’esecutivo vara provvedimenti come il decreto sicurezza per gli sgomberi immediati, esponenti ‘progressisti’ come Ilaria Salis, pur facendo parte della commissione Casa, hanno invece trasformato le occupazioni nel perno della propria agenda politica. È inaccettabile”.

Lo ha dichiarato l’eurodeputata lombarda Isabella Tovaglieri (Lega), componente della commissione Casa dell’Eurocamera, al termine del sopralluogo di oggi nel quadrilatero popolare di San Siro, presente anche il capogruppo della Lega in Consiglio comunale Alessandro Verri. “Oggi la Commissione Casa dell’UE ha visitato il quartiere di San Siro, simbolo dell’abbandono della sinistra milanese – ha spiegato Verri. – Un’area che avrebbe potuto essere un modello di integrazione e riqualificazione, è stata invece trasformata in un ghetto, tra degrado, occupazioni abusive e insicurezza. La stessa giunta che oggi dialoga con gli occupanti abusivi del Leoncavallo, non ha mai fatto nulla per contrastare le occupazioni abusive che da anni devastano San Siro. Un fallimento – conclude l’esponente leghista – che dimostra come i milanesi siano stati lasciati soli e oggi si sentano ospiti a casa loro”.

