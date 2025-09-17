22.9 C
MUSICA

Primi due vincitori del "Premio Tenco 2025" alla carriera: Goran Bregovic e Daniele Silvestri

Annunciati i primi artisti vincitori del PREMIO TENCO 2025, assegnati dal Direttivo del Club Tenco alla carriera di coloro che hanno apportato un contributo significativo alla Canzone d’Autore mondiale: GORAN BREGOVIC e DANIELE SILVESTRI.

I riconoscimenti verranno consegnati in occasione del Premio Tenco 2025, che si terrà il 23, 24 e 25 ottobre presso il Teatro Ariston di Sanremo (Imperia).

La rassegna dedicata alla Canzone d’Autore più prestigiosa e rinomata del nostro Paese ha superato nel 2024 l’importante traguardo dei 50 anni.

Tra i premi assegnati dal Club Tenco anche il PREMIO TENCO ALL’OPERATORE CULTURALE e il PREMIO YORUM, istituito in collaborazione con Amnesty International Italia dal 2020 per dare visibilità agli artisti che in tutto il mondo, mettendo spesso a repentaglio la loro vita, lottano per i diritti umani e la libertà d’espressione.

Le prevendite relative agli abbonamenti e ai biglietti delle singole serate sono online su clubtenco.it e aristonsanremo.com oppure presso il botteghino del Teatro Ariston (tutti i giorni dalle ore 17.00 alle ore 21.00, info. 0184 50.60.60).

