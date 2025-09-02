A “Dentro la Notizia” il caso di Cecilia De Astis

Ieri 1° settembre, nella prima puntata di “Dentro la notizia”, condotto da Gianluigi Nuzzi (in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 16.45) le ultime novità sul caso di Cecilia de Astis, la settantunenne, che l’11 agosto è stata investita da un’auto con a bordo quattro ragazzi minorenni, a Milano, mentre passeggiava in un’area verde.

Dopo l’impatto, i minorenni sono fuggiti a piedi e sono tornati nel campo rom. Gli inquirenti sono riusciti a risalire alla loro identità grazie a una foto in cui si vedevano tre dei quattro ragazzini una maglietta con una scritta riconoscibile. Tre dei quattro ragazzi non andranno a processo perché troppo piccoli e sono stati affidati al Comune di Milano, uno non è ancora stato ritrovato.

Nel corso della puntata è intervenuto il figlio della donna, Filippo Di Terlizzi:

Che effetto le ha fatto sapere che nell’auto c’erano dei ragazzini di 11, 12 e 13 anni?

«Sicuramente d’incredulità perché non è concepibile un fatto del genere, che dei bambini prendano possesso di una macchina e abbiano il potere di condurla fino a creare un danno così grave per mia mamma e per tutti noi. Mia mamma stava facendo una passeggiata per tenersi in forma».

Lei è andato davanti a Tribunale di Milano nel giorno dell’udienza per l’affidamento dei minorenni?

«Il mio intento era essere presente per mia mamma e per tutti noi. Sapevo che non potevo essere presente in aula però volevo essere lì. E poi per quanto ne so è stata tolta la patria potestà ai genitori. Il padre da quello che so era già in carcere, la madre è stata arrestata per dei fatti del 2019. E questi ragazzi sono stati affidati al Comune di Milano».

Lei non ha voluto incontrarli?

«No, non mi interessava vederli perché, al di là dei loro volti, rappresentano quello che hanno fatto. Vorrei capire cosa hanno dentro e cosa provano. Sarebbe importante capire il loro animo e se hanno già sviluppato una coscienza: dopo aver provocato quell’incidente e allontanarsi senza nessun rammarico…».

