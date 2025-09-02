Ultimo appuntamento per la rassegna estiva Sensi d’Estate organizzata dal Museo Tattile Statale Omero.

Mercoledì 3 settembre, nella suggestiva cornice della Corte della Mole Vanvitelliana, Alessandro Pellegrini presenta il suo nuovo album L’Ultimo Paese (Isola Tobia Label), accompagnato da Alice Masini (violoncello, chitarra, banjo), Marco Lorenzetti (percussioni, batteria), Roberto Gazzani (fiati, basso, fisarmonica) e Claudio Marcozzi (elettronica, synth, chitarra elettrica).

Un concept album che si muove su due binari paralleli: lo spopolamento di un piccolo paese e la fine di un grande amore.

Un paese abbandonato, in un tempo e in uno spazio indefiniti, attende di essere riscoperto.

Gli abitanti invisibili si affacciano dalle case e raccontano le loro storie, accomunate da un amore immenso, perduto lungo una strada che non esiste più.

Nelle parole dell’autore:

«Dentro le canzoni c’è una costellazione di riferimenti a situazioni vissute o immaginate, luoghi visitati o sognati, personaggi conosciuti o inventati. È un percorso vero e proprio: scende nell’abisso, risale e culmina nel brano finale, dove tutto trova sintesi e significato. Ho voluto raccontare nel dettaglio cosa si prova poco prima, durante e dopo un addio, dando a queste emozioni un volto, un’identità visibile, una forma. Ogni traccia contiene una scheggia della mia anima, mescolata alle musiche che ho raccolto nel tempo e al sapore della mia terra. Trattatele con cura. Il mio invito, almeno per il primo ascolto, è di dedicare a queste canzoni un tempo calmo, ascoltandole nell’ordine in cui si presentano. Solo così si potrà davvero entrare nel bosco, ritrovare il sentiero nascosto, superare il muro di edera e arrivare all’ultimo paese».

IL MUSEO

Durante le serate di Sensi d’Estate, la Collezione Design è aperta e visitabile gratuitamente dalle 21:00 alle 24:00. Ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura.

Invece, la collezione del Museo Omero e la mostra “L’ombra vede” di Enzo Cucchi sono aperti con orario estivo dal martedì al sabato 17:00 – 20:00 e la domenica 10:00 – 13:00 e 17:00 – 20:00.

Alla Sala Vanvitelli della Mole è ospitata la mostra “Cutini. Canto delle stagioni” fino al 30 settembre, aperta dal martedì alla domenica con orario 17:00 – 21:00. Reciprocità di ingresso ridotto tra le due mostre.

INFO E PRENOTAZIONI

Ingresso dal cavallo rosso della Mole. Gli spettacoli sono gratuiti e si svolgono all’aperto, nella corte della Mole Vanvitelliana. Posti limitati. Solo le persone con disabilità possono riservare un posto telefonando al 342 50 60 364 dal giovedì che precede lo spettacolo, dalle 9:00 alle 13:00, oppure scrivendo a info@museoomero.it.

In caso di maltempo, gli spettacoli si tengono presso l’auditorium “Orfeo Tamburi” della Mole, ad eccezione dello spettacolo del 3 settembre, che viene annullato.

www.museoomero.it

