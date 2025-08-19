23.5 C
CULTURA

Stefano Senardi presenta il suo libro "La musica è un lampo"

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
Stefano Senardi presenta il suo libro “La musica è un lampo”

Stefano Senardi prosegue il suo impegno costante nella promozione della cultura musicale, con tanti nuovi eventi in programma!

Mercoledì 20 agosto, alle ore 21.00, in Piazza Marconi a Ceriana (Imperia) presenterà nell’ambito di “Arte Sospesa”, insieme a Maurilio Giordana, “La musica è un lampo, il suo primo libro autobiografico, una narrazione in prima persona ricca di storie divertenti, aneddoti e rivelazioni inedite.

Stefano-Senardi
Stefano-Senardi

Con oltre 400 illustrazioni, questo volume offre uno sguardo unico e appassionato sulla sua carriera e sul mondo della musica.

Il 29 e 31 agosto, a Diano Marina (Imperia) continua la rassegna “Incontri Ravvicinati con i Cantautori”, curata da Stefano Senardi e organizzata in collaborazione con Intersuoni BMU Music di Ettore Caretta, che alterna performance live e momenti di dialogo con grandi protagonisti della musica italiana, affiancati dallo stesso Senardi e Maurilio Giordana.

Il 29 agosto è in programma la proiezione del documentario “Pino Daniele. Nero a metà, poi la rassegna prosegue il 31 agosto con Diodato e il 6 settembre con Fabio Concato.

www.instagram.com/stefanosenardi/

www.facebook.com/p/Stefano-Senardi-100082410116028/?locale=it_IT

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

