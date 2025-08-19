Monferrato On Stage:il 22 agosto Paola Turci e Gino Castaldo

Prosegue la 10ª edizione di MONFERRATO ON STAGE, la rassegna itinerante che unisce le eccellenze gastronomiche del territorio alla musica, da sempre elemento di aggregazione universale, con 12 eventi in programma dal 7 giugno fino al 13 settembre pensati per valorizzare e far conoscere sempre più il territorio situato tra le province di Torino, Asti e Alessandria.

Venerdì 22 agosto il Monferrato On Stage farà tappa in via Vittorio Alfieri a PORTACOMARO (Asti).

Protagonisti dell’appuntamento saranno PAOLA TURCI e GINO CASTALDO che porteranno sul palco il loro nuovo progetto dedicato alle voci femminili che hanno segnato la storia della musica italiana, “La rivoluzione delle donne”. Lo spettacolo sarà caratterizzato da narrazioni, filmati memorabili e interpretazioni live per omaggiare l’impatto che donne come Mina, Ornella Vanoni, Milva, Patty Pravo, Caterina Caselli, Mia Martini, Loredana Bertè e tante altre hanno avuto sulla cultura musicale italiana.

Inizio concerto ore 21.45. Ingresso gratuito.

Dalle ore 19.30 sarà possibile gustare piatti tipici di qualità preparati dai volontari della Pro loco di Portacomaro con i prodotti di Asti Agricoltura-Confagricoltura.

I partecipanti alla cena avranno una posizione privilegiata adiacente al palco per assistere al concerto.

Info e prenotazioni telefonando al 335 1008134 (Ilaria) o al 328 0636588 (Marco).

La proposta dei vini, che rappresentano un’altra vera tipicità del Monferrato, è curata dal Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato.

Cocktail bar con i prodotti di Cocchi e Bosso, che storicamente segue le serate di Monferrato On Stage, prosegue la collaborazione con gli storici partner Giulio Cocchi e Distilleria Bosso.

Il Vermouth di Torino, tipicità piemontese e riconosciuta con il marchio IGP, è tutelato dal Consorzio del Vermouth di Torino.

L’evento di Portacomaro è parte della rassegna “SapORI del Monferrato”, progetto supportato da MASAF – Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste.

L’appuntamento è realizzato in collaborazione con il Comune di Portacomaro e Portacöm’é – Pro Loco di Portacomaro.

La rassegna itinerante si sposterà poi il 29 agosto a FERRERE (Asti), il 7 settembre a CAMERANO CASASCO (Asti) e il 13 settembre a SAN MARZANO OLIVETO (Asti).

