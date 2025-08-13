Spirit de Milan: gli appuntamenti fino al 20 agosto

Agosto a Milano può sembrare un mese silenzioso, ma chi conosce lo SPIRIT DE MILAN sa che qui la festa non va mai in vacanza!

Come ogni anno il locale rimane aperto per ferie, offrendo un rifugio di musica, spettacoli e incontri a chi resta in città.

Solo in pochissimi giorni le luci si abbasseranno – quest’anno l’unica pausa più lunga sarà dal 17 al 20 agosto – ma il resto del mese sarà un susseguirsi di serate uniche, pensate per regalare emozioni e divertimento fino a notte fonda.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI:

oggi mercoledì 13 agosto, l’atmosfera si fa elegante e intensa con Cristal, che vedrà protagonista il trio Sonder Tango insieme all’ospite speciale Martin Troncozo, chitarra e voce, affiancato da Nicolas Maceratesi al bandoneon e Melody Quintero al violino. La selezione musicale è di Paolo Monty Cesaretto Dj.

Giovedì 14 agosto la serata Barbera & Champagne sarà affidata ai Dram, un trio di musicisti dall’esperienza internazionale capaci di passare dalle atmosfere surf a quelle latine, dal blues più graffiante alle ballate dedicate a Milano. Non mancheranno omaggi a Enzo Jannacci e riletture sorprendenti di brani di Sting, Bob Dylan e Stevie Wonder, reinterpretati in dialetto milanese con ironia e fedeltà al senso originale.

Il cuore dell’estate esploderà venerdì 15 agosto, quando la notte di Ferragosto si trasformerà in un grande evento Bandiera Gialla con i Blow.

Un flusso continuo di medley e hit internazionali – pop, hip hop, r’n’b, rock e dance – che farà cantare e ballare senza sosta. E per chi non avrà voglia di fermarsi, il dopo concerto proseguirà con il dj set anni ’70, ’80 e ’90 firmato Alex Biasco.

Sabato 16 agosto sarà la volta della Holy Swing Night con GarlaJazz e un ospite speciale: il maestro Paolo Tomelleri al clarinetto. Al contrabbasso, il leader Luca Garlaschelli, accompagnato da Joe Zangàro al piano ed Elia Ambrosoni alla batteria, per una serata d’onore capace di far rivivere il fascino del grande jazz dal vivo. A seguire Swing Dj Set con Mister Dip.

Poi, dal 17 al 20 agosto, lo Spirit si prenderà una breve pausa, per tornare subito dopo con la stessa energia di sempre. Perché, anche in piena estate, qui il ritmo non si ferma mai!

