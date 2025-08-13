JAZZaltro: gli ultimi due appuntamenti in programma a fine agosto
Dopo i ripetuti sold-out fatti registrare nelle scorse settimane, torna JAZZaltro, la manifestazione che dal 2010 porta i suoni e le musiche del mondo tra le province di Varese e Milano.
Nel cartellone della XVI edizione della rassegna, organizzata dal direttore artistico Mario Caccia, c’è spazio ancora per due appuntamenti, in programma rispettivamente a Legnano (Mi) e Castellanza (Va).
Nella splendida cornice del Castello Visconteo di Legnano, in collaborazione con l’amministrazione comunale e all’interno del palinsesto di eventi intitolato La Bella Estate, sabato 23 agosto(ore 21, ingresso libero con donazione) sarà di scena il trio guidato dal contrabbassista russo Yuri Goloubev, special guest il sassofonista Gianluca Zanello. In caso di maltempo, il concerto si svolgerà presso il Cinema Sala Ratti.
Per l’ultimo appuntamento della XVI edizione di JAZZaltro, sabato 30 agosto ci si sposterà a Castellanza (Va), presso il cortile del Municipio (ore 21, ingresso libero con donazione; in caso di maltempo il concerto si terrà al Cinema Teatro Dante), che ospiterà il live del Francesca Leone & Guido Di Leone Quartet, formazione composta dalla cantante Francesca Leone, voce suadente e interprete sensibile, Guido Di Leone, tra i più quotati chitarristi italiani, Gianluca Fraccalvieri (basso) e Fabio Delle Foglie (batteria).
