“Romanzo italiano”, la Mostra di Franco Carlisi e Francesco Cito

Si è inaugurata alla Galleria d’Arte Moderna di Catania (GAM) e rimarrà aperta al pubblico fino al 27 agosto con ingresso libero, la mostra di Franco Carlisi e Francesco Cito “Romanzo italiano”, a cura di Giusy Tigano.

L’esposizione, che si concentra sul rito nuziale tra Sicilia e Campania, supera i confini geografici per esplorare il matrimonio come rito di passaggio universale, mettendo in evidenza l’intensità emotiva che lo attraversa: l’attesa, la promessa, il cambiamento.

Un invito a riscoprire il senso profondo del legame e del tempo condiviso, che trasforma la mostra stessa in un rito in cui lo spettatore è chiamato a sostare, ascoltare, ricordare, o anche solo immaginare.

Un’esperienza immersiva sensoriale e riflessiva che, alla forza evocativa delle immagini, aggiunge quella della musica del compositore e pianista Davide Ferro.

Giuseppe Paolo Di Caro, dirigente dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Catania, ha sottolineato: “Un ringraziamento sentito e doveroso a chi ha reso possibile questa straordinaria mostra, ma innanzitutto ai due artisti, veri protagonisti di questo racconto visivo. La fotografia – linguaggio potente e profondamente contemporaneo – spesso anticipa i mutamenti del costume, le sfumature della società. In questa occasione poi, si fa ancora più evocativa grazie all’abbraccio con la musica di Davide Ferro, che ne amplifica il potere emozionale.”

“Romanzo italiano”

GAM Catania

Galleria d’Arte Moderna

Via Castello Ursino 32, Catania

Fino al 27 Agosto 2025

Ingresso libero

www.eventoromanzoitaliano.it

Orari di apertura mostra

Da martedì a domenica h. 16.00-20.00

Informazioni al pubblico

info@gtartphotoagency.com

