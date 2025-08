Questa sera, alle ore 21.00 presso la Banchina Aicardi di Imperia (Calata Giovanni Battista Cuneo), Il cantautore STONA si esibirà in occasione della decima edizione dell’Imperia Unplugged Festival.

Evento a ingresso gratuito, maggiori informazioni al link: https://www.imperiamusicale.it/imperia-unplugged-festival/

Organizzato dall’Associazione Culturale Imperia Musicale, in collaborazione con l’Assessorato alle Manifestazioni del Comune di Imperia e con il patrocinio di Regione Liguria, Provincia di Imperia e Comune di Imperia, il festival rappresenta un punto di riferimento per la musica di qualità in Liguria, con una formula acustica che valorizza il contatto diretto tra artisti e pubblico. La prima serata vedrà sul palco alcuni dei nomi più rappresentativi della scena cantautorale ligure e nazionale.

Stona suonerà live alcuni brani del nuovo album “CI FAREMO BASTARE I RICORDI” (https://pirames.lnk.to/CiFaremoBastareiRicordi), uno sguardo sul presente, dalla crisi sociale alla libertà individuale, passando per la fragilità umana.

Storie di redenzione e rinascita, dalla realtà carceraria alla sorprendente vicenda di Gaspare Mutolo.

L’album, prodotto da Lorenzo Morra, è caratterizzato da un sound ricercato e intenso, suddiviso tra ballad intime, riff incisivi e sperimentazioni strumentali.

Questo progetto è un evidente tentativo del cantautore di codificare il mondo attuale attraverso le molteplici sfaccettature della realtà quotidiana.

Trackilst:

“La Resistenza”, “Uragani”, “Confucio”, “La pioggia che passa dal tetto”, “Underdog”, “Puntine”, “Le piccole cose”, “7 Kili di sale”, “Il pittore”, “Asparinu” e “Altaluna”.

www.massimostona.com

