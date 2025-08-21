“Half man”: le prime immagini della serie

Rilasciate le prime immagini di HALF MAN, una serie drammatica in sei episodi targata HBO & BBC, dall’ideatore e produttore esecutivo premiato agli Emmy®, Richard Gadd (“Baby Reindeer,” “Against the Law”). HALF MAN debutterà nel 2026 su HBO Max negli Stati Uniti, America Latina e in Europa, e su BBC iPlayer, BBC One e BBC Scotland nel Regno Unito e in Irlanda.

Trama

HALF MAN racconta la storia dei “fratelli” Niall (Jamie Bell) e Ruben (Richard Gadd), separati da tempo. L’arrivo del “fratello” di Niall, Ruben, al suo matrimonio causa un’esplosione di violenza che ci catapulta indietro nelle loro vite. In quasi 40 anni di storia dagli Anni Ottanta ad oggi, Mitchell Robertson e Stuart Campbell interpretano Niall (Robertson) e Ruben (Campbell) negli anni della loro giovinezza, in una serie che esplora alti e bassi della relazione tra Ruben e Niall, dall’adolescenza problematica fino al loro allontanamento da adulti – con tutti i momenti più o meno buoni, divertenti, dolorosi e difficili che hanno caratterizzato il loro percorso. La serie cattura l’energia selvaggia di una città in cambiamento – di un mondo in cambiamento – e analizza a fondo cosa significa essere uomini.

Cast

Richard Gadd, Jamie Bell, Stuart Campbell, Mitchell Robertson, Neve McIntosh, Marianne McIvor, Charlie De Melo, Bilal Hasna, Julie Cullen, Amy Manson, Philippine Velge, Stuart McQuarrie, Piers Ewart, Scot Greenan, Charlotte Blackwood, e Calum Manchip.

Credits

La serie è creata, scritta e prodotta da Richard Gadd, e diretta da Alexandra Brodski e Eshref Reybrouck con la produzione di Mam Tor Productions (una società di Banijay UK) per BBC, BBC Scotland e HBO. Banijay Rights si occupa della distribuzione internazionale al di fuori dei diritti BBC e HBO. HALF MAN ha il sostegno di Screen Scotland.

