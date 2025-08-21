Giusy Versace festeggia i 20 anni dall’incidente

Sono passati 20 anni dal quel terribile giorno nel quale le gambe di Giusy Versace volarono in cielo. Era il 22 agosto del 2005 quando Giusy, allora ventottenne, stava percorrendo l’autostrada Salerno – Reggio Calabria per motivi di lavoro, quando all’improvviso fu colta da un fortissimo acquazzone che, all’uscita da una galleria, mandò in testa-coda l’auto su cui viaggiava, facendola sbattere bruscamente contro il guardrail che squarciò l’abitacolo tagliandole le gambe all’altezza delle ginocchia.

Un trauma che non ha mai avuto il significato di una resa, bensì di rinascita e di un nuovo e straordinario percorso di vita che negli anni l’ha vista protagonista in moltissimi ambiti. Dall’atletica leggera, dove ha collezionato 11 titoli italiani, un argento e un bronzo europei e la finale sui 200 metri alla Paralimpiadi di Rio de Janeiro nel 2016, alla televisione che l’ha vista diventare la prima donna senza gambe a vincere un’edizione di ‘Ballando con le Stelle’ (2014) e successivamente condurre ‘La Domenica Sportiva’ (2015) e la trasmissione ‘Alive’.

E poi c’è stata la Giusy Versace scrittrice, prima impegnata con la sua autobiografia ‘Con la testa e con il cuore si va ovunque’ (best seller Mondadori) e poi autrice del libro illustrato per ragazzi ‘Wondergiusy’, oggi anche audiolibro. E infine la Giusy Versace Parlamentare che ha solcato prima gli scranni della Camera (2018-2022) e attualmente quelli del Senato.

Giusy Versace ha sempre festeggiato il ‘compleanno della sua seconda vita’ assieme alla famiglia, cercando di esorcizzare i brutti i ricordi e di brindare alla vita, ma quest’anno ha voluto fare le cose in grande organizzando una serata speciale.

La sua straordinaria storia sarà infatti raccontata al pubblico domenica 24 agosto nella splendida cornice dell’Arena Civica di Reggio Calabria (Lungomare Italo Falcomatà), nel corso di una serata dal titolo ’20 anni di nuova Vita’. Una sorta di viaggio attraverso parole, immagini e testimonianze, arricchito da un momento teatrale tratto dallo spettacolo ispirato al libro autobiografico ‘Con la testa e con il cuore si va ovunque’, condotta dal regista Edoardo Sylos Labini e con la partecipazione del cantautore e musicista Daniele Stefani e del ballerino e coreografo Raimondo Todaro, suo partner in ‘Ballando con le Stelle’.

La serata, con inizio alle ore 21.45 e ingresso libero, è patrocinato dalla Regione Calabria, dal Comune di Reggio Calabria ed è organizzata in collaborazione con Getshow Eventi e Progetto Touring – Comunicazione Integrata Onlife e in partnership con AC GOLD B&B Boutique Rooms & Suite, CityNow, Eccellenze Italiane, Piero Muscari Story Taylor, Piemme e Professione Danza Samuela Piccolo

Altri articoli di eventi su Dietro la Notizia