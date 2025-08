Giulia Mei: nuove date del tour e la festa a Milano, Santeria

GIULIA MEI annuncia nuove date dell’IO DELLA MUSICA NON CI HO CAPITO NIENTE TOUR, prodotto da Sound To Be e Locusta Booking, con il quale continua a presentare dal vivo il nuovo omonimo album uscito il 28 marzo 2025.

Il susseguirsi di appuntamenti è inarrestabile e in continuo aggiornamento, e non si ferma con l’estate: si andrà avanti infatti per tutto l’autunno, e il 23 novembre arriva una serata importantissima: il live a Santeria Toscana 31, a Milano, a due anni esatti dall’uscita di Bandiera, il singolo diventato un vero e proprio inno, che l’ha resa celebre in tutta Italia.

La data milanese si preannuncia una grande festa, in cui non mancheranno ospiti a sorpresa. Lo spettacolo rispecchia perfettamente la natura del suo secondo album “Io della musica non ci ho capito niente”: un intreccio di mondi sonori che vanno dal cantautorato al pianismo classico e barocco, passando per influenze elettroniche.

Giulia dichiara: «Questo è uno di quegli annunci che ho sognato di fare per anni. A Milano il concerto sarà una festa per celebrare, insieme alla città che è diventata casa mia, questo momento bellissimo della mia vita e della mia musica.»

Il live di Giulia Mei è come la sua musica: un intreccio di immaginari sonori diversi e una contaminazione tra cantautorato, pianismo classico/barocco e musica elettronica.

Per restituire questa estetica anche dal vivo, Giulia (piano, voce e synth) porta sul palco le canzoni del nuovo disco con una formazione in trio particolare, composta da Luca Zeverini in arte Vezeve, giovane talento del beatboxing (loopstation e synth) e quella di Dario Marchetti, alle drums e al synth. Vittorio Di Matteo cura i suoni.

Il concerto è pensato come un flusso di coscienza, con momenti strumentali – che legano i brani creando una narrazione emotiva, in bilico tra minimalismo e caos, tra follia e intimità, tra allegria e malinconia – e altri durante i quali Giulia parlerà con il pubblico abbattendo ogni distanza e dando vita a una sorta di scambio, un dialogo autentico.

Durante il tour Giulia Mei presenta i brani che l’hanno fatta conoscere in questi anni ma anche e soprattutto le canzoni del nuovo album, IO DELLA MUSICA NON CI HO CAPITO NIENTE, che contiene i precedenti singoli La Vita È Brutta, H&M e ovviamente Bandiera.

CALENDARIO DATE IN AGGIORNAMENTO:

7 AGOSTO LONGOBARDI (CS) MINESTRA FESTIVAL

8 AGOSTO RIVELLO (PZ) POLIFONIE MUSIC FESTIVAL

9 AGOSTO CORSANO (LE) CONFINI FEST

12 AGOSTO POLIZZI GENEROSA (PA) FESTA IN PIAZZA

13 AGOSTO FOSDINOVO (MS) FINO AL CUORE DELLA RIVOLTA NUOVA DATA

14 AGOSTO PETRALIA SOTTANA (PA) CAMPART FESTIVAL NUOVA DATA

21 AGOSTO CALATAFIMI (TP) SEGESTA TEATRO FESTIVAL

22 AGOSTO PALERMO C/O STAND FLORIO ROOTS SESSION

30 AGOSTO CAPODARCO (FM) MUSIKLARENIA NUOVA DATA

01 SETTEMBRE BIELLA BOLLE DI MALTO NUOVA DATA

04 SETTEMBRE PADOVA RISE FESTIVAL NUOVA DATA

12 SETTEMBRE BOLOGNA SUNDONATO NUOVA DATA

20 SETTEMBRE TONADICO (TN) SAZ IN TOWN NUOVA DATA

03 OTTOBRE TORINO TBA NUOVA DATA

04 OTTOBRE FAENZA (RA) MEI NUOVA DATA

05 OTTOBRE BERGAMO DRUSO NUOVA DATA

23 NOVEMBRE MILANO SANTERIA TOSCANA 31 NUOVA DATA

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia