Godai Fest, il festival multidisciplinare: annunciati i primi artisti

A poco meno di due mesi dal via, si annunciano in primi artisti che prenderanno parte al GODAI FEST, il festival multidisciplinare che unisce la musica alle arti performative e visive che per l’edizione 2025 animerà il Parco ex Paolo Pini di Milano (via Ippocrate) il 20 e 21 settembre ed i cui biglietti sono disponibili su Diyticket.it (abbonamento 2 giorni, giornaliero intero e giornaliero under 25).

L’arte, in tutte le sue declinazioni, sarà la protagonista del GODAI FEST in un viaggio attraverso i 4 elementi della cultura umana (FUOCO, TERRA, ACQUA, ARIA) ai quali si aggiunge, secondo la filosofia orientale, il principio del VUOTO.

La curatela di questo quinto misterioso elemento è affidata allo straordinario, autore, regista e performer FILIPPO TIMI.

A inizio settembre verranno annunciati la line up completa, l’elenco degli spettacoli e delle performance e gli orari delle esibizioni.

Per l’elemento ACQUA, la cui curatela è stata affidata al cantautore Giovanni Truppi, il primo nome annunciato è la compagnia di teatro visuale UNTERWASSER THEATRE (il 21 settembre) che dal 2014 crea installazioni animate tra ombre, oggetti e narrazione visiva per un’esperienza scenica sospesa tra arte e poesia.

Per l’elemento TERRA, il rapper e cantautore Rancore ha scelto il poeta performer e artivista GIULIANO LOGOS (il 20 settembre), il primo italiano a vincere il Mondiale di Poetry Slam nel 2021 a Parigi. Fondatore del collettivo WOW – Incendi Spontanei, ha portato la poesia italiana in tour tra Europa, USA, Africa e Asia. Vanity Fair lo ha inserito tra i 30 artisti, attivisti e pionieri che stanno ridisegnando il futuro dell’Europa.

L’elemento FUOCO, curato dall’attrice e regista Isabella Ragonese, vede come primo nome annunciato FUMETTI BRUTTI (anch’essa il 20 settembre), autrice radicale e voce queer del fumetto italiano che con uno stile diretto e viscerale racconta identità, corpi e trasformazioni.

Per l’elemento ARIA, affidato alla musicista elettronica e produttrice Daniela Pes, la prima artista annunciata è invece ANA LUA CAIANO (il 21 settembre), artista e multi-strumentista che fonde tradizione portoghese ed elettronica, creando atmosfere sperimentali e visive, in un viaggio sonoro evocativo. Ha conquistato il mondo con l’album d’esordio “Vou ficar neste quadrado” e nel 2024 ha suonato in 80 live e vinto premi prestigiosi, tra cui il Globo d’Oro per “Miglior Canzone”. Nel 2025 è già “Miglior Artista Solista” ai FUTURAWARDS.

GODAI FEST nasce da un’idea dell’artista Rodrigo D’Erasmo, del produttore Daniele Tortora e dell’artista visivo Cristiano Carotti per abbattere i recinti di genere e di partecipazione, connettere le arti, sperimentare nuovi linguaggi, ampliare le visioni, creare spazi di dialogo tra artisti e pubblico su temi di forte attualità come sostenibilità, natura e antropocentrismo con l’obiettivo di superare i confini e far convivere le diversità.

