Easy Fish, il festival del pesce dell’alto adriatico

Esiste un modo unico per conoscere il Friuli Venezia Giulia: lasciarsi guidare dai suoi sapori. È questa l’esperienza che promette la 9ª edizione di Easy Fish, il tradizionale Festival del Pesce dell’Alto Adriatico che torna ad animare Lignano Sabbiadoro dal 4 al 7 settembre 2025 con un ricco programma tra il Lungomare Trieste, il Beach Village e l’Ufficio Spiaggia 7. Quattro giorni all’insegna della cucina d’autore, in cui il territorio si racconta attraverso le sue eccellenze gastronomiche, tra degustazioni, ospiti d’eccezione e showcooking. Novità di quest’anno, una formula inedita che prevede tre serate tematiche dedicate al mare, all’entroterra e alla montagna del Friuli Venezia Giulia, per un racconto culinario completo e originale.

Ogni sera, infatti, sarà l’occasione per esplorare un diverso “volto” gastronomico della regione, grazie alla partecipazione di alcuni tra i più apprezzati chef friulani, protagonisti di originali showcooking a più mani. A fare da filo conduttore delle serate sarà Fabrizio Nonis, in arte El Bekér, che dal 2015 guida la manifestazione come direttore artistico e presentatore. Gastronomo, produttore, volto televisivo e ambasciatore delle eccellenze del Friuli Venezia Giulia e per la candidatura della cucina Italiana a Patrimonio Unesco, Nonis ha trasformato Easy Fish in un appuntamento di riferimento per il pubblico e per gli chef di tutto il Nordest.

Giovedì 4 settembre si alzerà il sipario sulla manifestazione con la cerimonia inaugurale, alla presenza delle autorità istituzionali. Subito dopo, il palcoscenico del Beach Village si animerà con uno showcooking a otto mani dedicato al mare, con la partecipazione degli chef Alessandro Businaro (Da Boschet, Latisana), Egi e Mali Cepele (Mandi Osteria Friulana, Lignano Sabbiadoro), Mattia e Michele Vacca (Ricky Hostaria, Lignano

Sabbiadoro) e Salvatore Sapienza (Giardino Mediterraneo, Lignano Sabbiadoro). La serata si concluderà con la performance culinaria dello chef Daniele Persegani.

Venerdì 5 settembre protagonista sarà l’entroterra, rappresentato da quattro chef che porteranno sul palco sapori e creatività: Andrea Fantini (Le Fucine Gourmet, Buttrio), Stefano Sacilotto (Sostansa, Pordenone), Marco Talamini (La Torre, Spilimbergo) ed Edoardo Zanelli (Riva Zanelli, Lignano Sabbiadoro). A seguire, lo showcooking di Andrea Mainardi in coppia con Giusi Battaglia, meglio conosciuta come Giusina in Cucina.

Sabato 6 settembre, infine, riflettori puntati sulla montagna, che chiuderà la kermesse con un altro showcooking a otto mani: Giacomo Della Pietra (Osteria Da Alvise, Sutrio), Umberto Salvo (Da Ivana e Secondo, Manazzons), Marco Menegon (Edelweiss, Piancavallo) e Stefano Buttazzoni (Il Grappolo d’Oro, Colle) offriranno un racconto gastronomico che celebra le tradizioni delle terre alte. A intrattenere il pubblico con l’ultimo showcooking ci penserà la chef Francesca Marsetti, sempre affiancata da Giusi Battaglia. La serata proseguirà sulle note della musica jazz di GeGè Telesforo, che suonerà i brani del suo disco “Big Mama Lagacy”, da godere con i piedi sulla sabbia e un buon calice di vino in mano.

La manifestazione proseguirà anche domenica 7 settembre, giornata conclusiva in cui resteranno attive l’Enoteca Regionale e l’area Street Food, per un’ultima occasione di degustazione in riva al mare.

Accanto all’area showcooking, infatti, anche quest’anno non mancherà l’Enoteca Regionale, gestita dall’Associazione Italiana Sommelier del Friuli Venezia Giulia, a testimonianza di quanto il vino sia parte integrante dell’identità locale. Non a caso, in regione è nata la Strada del Vino e dei Sapori del Friuli Venezia Giulia, un percorso enogastronomico che valorizza il patrimonio vitivinicolo, agroalimentare e culturale del territorio, collegando idealmente la montagna alla costa, attraversando colline, fiumi, vigneti, pianure e il Carso. Lungo il tracciato si incontrano cantine, agriturismi, ristoranti e aziende agricole legate a prodotti tipici, selezionati per qualità e autenticità.

Infine, a Easy Fish saranno anche presenti l’area Street Food, che animerà il Lungomare Trieste con piatti a base di pesce e specialità della tradizione friulana, e l’Area Gourmet, spazio dedicato a chi desidera vivere un’esperienza gastronomica più intima e raffinata, dove in ogni serata si potranno acquistare gli stessi piatti proposti dagli chef regionali che presentano le loro ricette sul palco della kermesse.

Per maggiori informazioni: lignanosabbiadoro.it/it/eventi/easy-fish-festival-del-pesce-dellalto-adriatico

Altri articoli di eventi su Dietro la Notizia