23 C
Milano
domenica, Agosto 24, 2025
HomeMUSICA
MUSICA

Domani 25 agosto, Arisa in concerto all’Expo 2025 di Osaka

Davide Falco
By Davide Falco
0
52
arisa
arisa

Dopo la recente esibizione a Los Angeles per la Festa della Musica all’Istituto Italiano di Cultura, la musica di Arisa arriva anche in Giappone: l’artista sarà tra i protagonisti dell’Expo 2025 di Osaka, dove si esibirà in occasione della Settimana della Basilicata all’interno del calendario ufficiale del Padiglione Italia.

L’appuntamento è fissato per lunedì 25 agosto alle ore 19, nell’ Auditorium dell’Expo (ingresso libero), in concomitanza con l’inaugurazione dello stand Basilicata.

L’artista, originaria di Pignola (PZ) e tra le voci più amate e riconoscibili della musica italiana e vincitrice del Nastro d’Argento 2025 per la Migliore Canzone Originale, porterà al pubblico giapponese un live dal forte impatto emotivo, in versione intima voce e pianoforte, con un repertorio che attraversa i suoi brani più celebri.

La partecipazione di Arisa all’Expo conferma il valore della sua carriera e il legame profondo con la sua terra d’origine, che attraverso la sua voce trova spazio e visibilità su un palcoscenico internazionale di assoluto prestigio.

La notizia sarà inoltre inserita nel programma ufficiale dell’Expo e ha già suscitato l’interesse della stampa giapponese, a testimonianza dell’attesa e dell’attenzione verso l’artista e il suo concerto.

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia

Davide_Falco
Davide Falco

Articolo precedente
Oasis: “Bring It On Down (Live from Edinburgh, 9 August ’25)”, il nuovo brano live
Davide Falco
Davide Falco

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy