“This is not a drill-live from prague the movie”: il film concerto nelle sale italiane

Un grido potente contro l’indifferenza, un viaggio visivo e sonoro tra musica, presa di coscienza e forti emozioni:ROGER WATERS torna con un’opera che scuote, incanta e invita a riflettere e a resistere.

“Questa non è un’esercitazione”, è il maestoso show della più grande leggenda del rock!

Dal 23 al 30 luglio è al cinema “THIS IS NOT A DRILL – LIVE FROM PRAGUE THE MOVIE”, il film concerto del membro fondatore e mente creativa dei leggendari Pink Floyd.

In Italia la distribuzione nelle sale è un’esclusiva Nexo Studios.

Trafalgar Releasing e Sony Music Vision distribuiscono il film a livello internazionale.

Biglietti in prevendita ed elenco sale disponibili su www.rogerwaters.film.

CLIP PERFORMANCE LIVE

“Is This The Life We Really Want?”: www.youtube.com/watch?v=jXkS_Uhrj64.

“Wish You Were Here”: www.youtube.com/watch?v=qAXAbNhcHWA.

L’1 agosto esce l’album live “THIS IS NOT A DRILL – LIVE FROM PRAGUE THE MOVIE” (Legacy Recordings / Sony Music) in versione box 4 LP, in DVD, in doppio CD, in Blu-Ray e in digitale.

Preorder: www.rogerwaters.lnk.to/TINAD_LiveFromPrague.

Originariamente registrato e filmato durante lo show dal vivo alla O2 Arena in Repubblica Ceca il 25 maggio 2023, questo nuovo montaggio mozzafiato è diretto da Sean Evans, collaboratore di lunga data di Roger Waters.

Altri articoli di cinema su Dietro la Notizia