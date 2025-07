Rassegna “Organi Vespera”:concerti d’organo del trio Barocco

La rassegna “Organi Vespera 2025” torna a incantare il pubblico con due nuovi concerti d’organo che celebrano l’eleganza e la potenza di uno degli strumenti più affascinanti della tradizione musicale sacra.

Gli appuntamenti – in calendario venerdì 25 e sabato 26 luglio, rispettivamente a Entracque (chiesa San Antonino) e Pietraporzio (chiesa Santo Stefano) – vedrà protagonista il “Trio Barocco”, formazione composta da Francesco Scarcella all’organo, Luigi D’Urso alla tromba e Vincenzo Franchini controtenore.

Nelle due location, perfette per esaltare la ricchezza timbrica e la profondità sonora dell’organo a canne, si valorizzerà il patrimonio organistico locale attraverso esecuzioni di alto livello artistico, offrendo agli spettatori un’esperienza musicale intensa e allo stesso tempo coinvolgente.

Un viaggio musicale tra le meraviglie del Barocco, tre solisti di fama internazionale, tre strumenti che dialogano tra loro in perfetta armonia in un repertorio che affonda le radici nella grande tradizione musicale europea.

Non due semplici concerti, ma veri racconti sonori – che dimostrano – ancora una volta, come la musica barocca, nelle mani di interpreti sensibili e preparati, sia in grado di parlare al cuore dell’ascoltatore contemporaneo.

I due concerti sono gratuiti e prevedono solo una donazione volontaria a favore degli “Amici della Musica Savigliano”, le prime note sono intorno alle 21.00.

Per ulteriori informazioni sulla serata musicale “Organi Vespera 2025”, si può visitare il sito www.amicidellamusicasavigliano o contattare i numeri 3355299411 – 3936899470

