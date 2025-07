Soniko, “Sweet Talking”: videoclip realizzato in A.I.

È disponibile da venerdì 18 luglio il videoclip ufficiale, interamente realizzato in AI, di “Sweet Talking”, il nuovo singolo del DJ e producer veneto SONIKO, una delle voci emergenti più innovative del panorama elettronico italiano.

Presentato in anteprima nelle tappe del 105 Summer Tour di Genova e Comacchio, “Sweet Talking” (Ada Music Italy) è un brano che mescola groove contemporanei, elettronica e atmosfere cinematiche. Il brano si arricchisce ora di un videoclip innovativo, interamente realizzato con l’intelligenza artificiale, tra le prime sperimentazioni di questo tipo nel panorama musicale italiano. Il videoclip è disponibile a questo link: https://www.youtube.com.

Il videoclip nasce da uno storyboard firmato da Beppe Stanco e prende vita grazie alla produzione di DDLVIDEO, con il sound design curato da Beat Sound. Con questo progetto, SONIKO si conferma tra i primi artisti in Italia a esplorare in modo consapevole e creativo le potenzialità dell’intelligenza artificiale nei video musicali, unendo visione artistica e sperimentazione tecnologica.

Come nella sua musica, anche nel linguaggio visivo SONIKO spinge oltre i confini dell’ordinario. Il videoclip racconta, attraverso sguardi, incontri, luci e movimenti, un immaginario suggestivo. Con questo progetto SONIKO non si limita ad accompagnare il brano, ma ad amplificarlo, trasformandolo in un’esperienza audiovisiva a 360 gradi.

Niccolò Cervellin, classe 2001, originario di Cittadella (Padova), è il giovane DJ e producer noto come SONIKO. Dal 2018, con un percorso artistico in costante crescita, SONIKO si è affermato come autore e interprete, contribuendo a diversi brani di successo. L’inizio del suo nuovo percorso artistico è segnato dall’uscita del singolo “Sweet Talking” e dalla partecipazione ai live del Summer Tour di Radio 105, dove sta portando la sua energia e il suo stile in alcune delle piazze più calde d’Italia.

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia