Nuovi appuntamenti allo Spirit de Milan dal 10 al 13 luglio

Prosegue l’estate allo SPIRIT DE MILAN, con musica, cabaret e tradizione, regalando al pubblico milanese un calendario ricco di appuntamenti imperdibili, capaci di fondere musica dal vivo, teatro-canzone, cabaret e atmosfere vintage, sempre nel segno dell’autenticità e della convivialità.

Giovedì 10 luglio: Barbera & Champagne, la rassegna dedicata al teatro-canzone e alla canzone popolare lombarda.

Sul palco ci sarà Luca Maciacchini, artista eclettico, menestrello moderno e profondo conoscitore della tradizione musicale lombarda. Il suo “one man show” è un viaggio tra ironia, satira e poesia, con brani di Jannacci, Svampa, Valdi e pezzi originali tratti dal suo album Imparare dal tacchino.

Venerdì 11 luglio l’atmosfera cambia completamente con la travolgente energia di Bandiera Gialla.

Protagonista della serata il Divina Show, un’esplosione di musica, danza e spettacolo: dagli anni ’70 ai 2000, passando per le hit internazionali che hanno fatto ballare intere generazioni. Il live sarà impreziosito da coreografie spettacolari e continui cambi di costume. A seguire, il dj set di Alex Biasco farà scatenare il pubblico con i grandi successi del passato.

Sabato 12 luglio sarà invece all’insegna dello swing più raffinato con l’appuntamento settimanale di Holy Swing Night.

Ospiti della serata gli Swing Faces, ensemble milanese guidato dal trombettista Giancarlo Mariani e formato da musicisti storici della scena jazz lombarda.

La settimana si chiuderà domenica 13 luglio con una doppietta musicale.

Si comincia alle 18:00 con l’appuntamento dell’Hot Jazz Club, che vedrà sul palco gli Spirit Hot Four per un tardo pomeriggio all’insegna del jazz tradizionale.

In serata, dalle 21:30, spazio ai Mud Pie, formazione che mescola blues, elettronica, jazz, rock e influenze africane.

Una fusione di sonorità e culture che trova la sua forza espressiva in un blues contaminato e contemporaneo.

Lo Spirit de Milano, è anche il luogo ideale per gustare la cucina tradizionale milanese! Per cenare alla “Fabbrica de la Sgagnosa”, si consiglia vivamente di prenotare tramite il form online disponibile qui: https://spiritdemilan.it/per-prenotare/.

Al vostro arrivo, sarete accolti con calore da La Mariuccia o L’Ambroes, che vi accompagneranno al tavolo riservato.

Il menù propone piatti della tradizione, preparati con amore e ingredienti selezionati, proprio come faceva la nonna.

Per informazioni e prenotazioni: festeggia@spiritdemilan.it.

www.spiritdemilan.it

www.facebook.com/spiritdemilan

