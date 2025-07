La mostra fotografica interattiva “PICTURES OF YOU” è visitabile fino al 13 luglio presso la Mole Vanvitelliana (Banchina Giovanni da Chio 28), in Special Edition, con un approfondimento sui RAMONES, gruppo con cui il fotografo Henry Ruggeri ha avviato la sua carriera.

Oltre alle foto della mostra “Pictures of You” è presente uno spazio di approfondimento dedicato ai Ramones con altre immagini di Henry Ruggeri e i disegni di Marky Ramone della mostra “Marky Goes Mental”.

La mostra si può visitare dalle ore 17.00 alle ore 21.00 (lunedì chiuso). Sabato 12 luglio, alle ore 18.30, ci sarà un incontro con il fotografo Henry Ruggeri presso la sala grande espositiva della Mole Vanvitelliana, mentre alle ore 19.30 presso il The Mole ci sarà il Rock Party con la musica live dei The Fottutissimi e Dj set.

I biglietti per accedere alla mostra si possono acquistare in loco, alla biglietteria della Mole Vanvitelliana. Il biglietto intero ha un costo di 8 euro, quello ridotto di 5 euro.

Hanno diritto al biglietto ridotto residenti, studenti, over 65, under 25 e possessori di card: Feltrinelli, Coop, Marche Teatro, iscritti al FAI, Italia Nostra, Touring Club e ICOM, soci ACI / famiglie con minori al seguito.

La riduzione è prevista inoltre per coloro che pranzano in un ristorante di Ancona, hanno soggiornato almeno una notte nelle strutture ricettive marchigiane o visitano la mostra con un accompagnatore residente nel Comune di Ancona.

Il biglietto è gratuito per under 16, giornalisti muniti di tesserino, guide turistiche iscritte all’albo nazionale, ospiti, per almeno 2 notti, nelle strutture ricettive di Ancona, disabili e accompagnatori.

www.instagram.com/__picturesofyou?igsh=MTB5YjBoazZ4aGtpdg%3D%3D

www.facebook.com/share/19jbQD2iY8/?mibextid=wwXIfr

