Food Network, “La cucina di Angelica – è na felicità”

Quando cucini con il cuore, ogni piatto sa di casa. “LA CUCINA DI ANGELICA – È NA FELICITÀ”, con Angelica Pizzuti in onda su Food Network canale 33 dal 13 luglio ogni domenica alle 17:45 e disponibile in streaming su discovery+.

Sin da bambina, Angelica Pizzuti ha amato cucinare. Per lei, mettersi ai fornelli non è mai stato un dovere, ma un modo per prendersi cura degli altri e condividere momenti speciali con chi ama. La cucina è casa, famiglia, è risate intorno a un tavolo. Ogni piatto ha dentro un ricordo, un affetto, una storia da raccontare. In “La Cucina di Angelica” ci accompagna con passione alla scoperta di piatti semplici e gustosi. Tra le proposte troviamo il polpettone alla napoletana, gli ziti alla genovese, il gateau di patate e altre specialità della tradizione partenopea. Niente trucchi né regole rigide: con Angelica cucinare è un momento da vivere con leggerezza e divertimento! Perché, come dice sempre lei: La cucina non è sacrificio… è ‘na felicità!

“LA CUCINA DI ANGELICA – È NA FELICITÀ”,” è prodotto da Addictive Ideas per Warner Bros. Discovery. FOOD NETWORK è visibile al Canale 33 del Digitale Terrestre, Tivùsat Canale 53. Le puntate saranno disponibili in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda lineare.

