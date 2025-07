Performance di danza sabato e domenica ad Ascona in Svizzera

Proseguono ad Ascona (Svizzera) le iniziative collaterali organizzate in occasione della mostra Joana Vasconcelos. Flowers of My Desire, in corso al Museo Comunale d’Arte Moderna, fino al 12 ottobre 2025.

Il nuovo doppio appuntamento è in programma sabato 12 e domenica 13 luglio, alle ore 20.30, al Teatro San Materno (via Losone 3).

Protagonista delle due serate sarà la Compagnia Tiziana Arnaboldi che ha ideato la performance di danza dal titolo Gesti intuitivi surreali.

Lo spettacolo, interpretato da Francesco Colaleo, Maxime Freixas, Justine Tourillon, è ispirato alle opere della serie crochet paintings di Joana Vasconcelos che si presentano come sculture esplose, basate sull’istante.

I tre danzatori intraprendono un viaggio gestuale di carattere surreale alla ricerca di nuove frontiere. Una danza composta come entità libera e senza peso in un perenne divenire e cambiamento, grazie a corpi avvolti da forme colorate che proiettano sogni e fantasie. Il corpo diventa dispensatore di emozioni e bellezza

Compagnia Tiziana Arnaboldi

Gesti intuitivi surreali – Ascona, Teatro San Materno (via Losone 3)

Sabato 12 e domenica 13 luglio 2025, ore 20.30

Coreografia: Tiziana Arnaboldi

Danzatori: Francesco Colaleo, Maxime Freixas, Justine Tourillon

Creazione video, musica e luci: Andrea Ferrari

Biglietti

intero: Fr.sv. 20.-; ridotto: Fr.sv. 15.-

Per informazioni e prenotazioni online:

T. 0041.079.6461614; www.teatrosanmaterno.ch

