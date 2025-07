Foo Fighters: il nuovo brano “Today’s Song”, in radio da oggi 4 luglio

“Today’s Song”, il nuovo singolo dei Foo Fighters che celebra il 30° anniversario dal loro album di debutto del 1995.

Il brano è il primo assaggio di nuova musica dall’acclamato “But Here We Are” del 2023 ed disponibile in digitale e da venerdì 4 luglio, in radio (LINK).

Il singolo suona come un inno, nell’ormai consolidata tradizione dei Foo Fighters. Ricco di uno sfrenato ottimismo, dall’introduzione melodica fino ai suoi crescendo vertiginosi e con un testo che parla di evoluzione personale e perseveranza di fronte all’incertezza della vita e al passare del tempo, “Today’s Song” è veramente un brano epico di tre minuti e quindici secondi.

https://www.sonymusic.it

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia