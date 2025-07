ASTIMUSICA, è uno dei festival più attesi d’Italia, in programma da venerdì 11 a domenica 20 luglio ad Asti

Per il secondo anno consecutivo, Il Festival, promosso dal Comune d’Asti, si svolgerà nella magnifica cornice di Piazza Alfieri, che accoglierà il grande pubblico per indimenticabili serate all’insegna della musica e dell’intrattenimento.

L’apertura del festival è affidata, l’11 luglio, allo YouTuber, divulgatore scientifico, scrittore, performer teatrale e presentatore BARBASCURA X

A seguire, il 12 luglio, si terrà la serata “ULTIMO IMPERO: LE NOTTI MAGICHE“, un evento celebrativo che riaccende le luci e le emozioni dell’indimenticabile discoteca Ultimo Impero, tempio della nightlife anni ’90.

Il 13 luglio CRISTIANO DE ANDRÉ renderà omaggio al padre Fabrizio e alle sue canzoni con “De André Canta De André Best Of”, in cui porterà sul palco il meglio del repertorio finora affrontato.

Il giorno dopo, il 14 luglio, TONY HADLEY, ex leader degli Spandau Ballet, si esibirà con una data italiana del tour che celebra i suoi 45 anni di carriera.

Il 15 luglio vedrà protagonista ROBERTO VECCHIONI con il suo “Tra il silenzio e il tuono Tour”, un intenso spettacolo di canti e monologhi.

I COMA_COSE animeranno la serata del 16 luglio con l’unica data piemontese del tour estivo, uno spettacolo emozionante che porterà dal vivo il loro ultimo album, “Vita_Fusa” e racconterà, attraverso suoni e parole, le diverse anime della loro musica.

Il 17 luglio TRIGNO, reduce dalla vittoria nella Sezione Canto e del Premio delle Radio di Amici 24, conquisterà il pubblico di Asti con la sua personalità e l’intensità della sua musica. L’ingresso alla serata è gratuito.

Il 18 luglio sarà il turno di ALESSANDRA AMOROSO, con una tappa del suo “(Fino a Qui) Summer Tour 2025 – Io non sarei”, nel quale l’artista si esibirà nei suoi più grandi successi. Un’occasione imperdibile per rivivere le emozioni di una carriera straordinaria.

Il 19 luglio in Piazza Alfieri arriva LA VITA A 30 ANNI, una serata-evento dedicata a chi vuole tornare, almeno per una notte, alle emozioni dell’infanzia e dell’adolescenza.

Il Festival si concluderà il 20 luglio con due grandi concerti consecutivi:il live dei The Rumpled e quello dei Punkreas!

THE RUMPLED, capaci di unire l’energia del punk all’anima travolgente del folk, si esibiranno in concerto alle ore 21.30. Un’esperienza coinvolgente che promette di trasformare la piazza in una grande festa.

Seguirà, alle ore 22.30, il live dei PUNKREAS, che porteranno l’energia esplosiva del loro punk-rock sul palco di AstiMusica.

L’apertura di questa imperdibile serata sarà affidata ai dj di I LOVE ROCK, il format piemontese che animerà la piazza astigiana al ritmo degli indimenticabili successi dell’universo rock, a partire dalle ore 18.00.

L’intera serata sarà totalmente gratuita, offrendo a tutti l’opportunità di vivere un’esperienza musicale unica senza alcun costo d’ingresso!

Le serate inizieranno alle ore 21.00, ad eccezione dell’evento Ultimo Impero (inizio ore 19.00), de La Vita a Trent’anni (inizio ore 20.00) e della serata finale con protagonisti The Rumpled e Punkreas (inizio ore 18.00).

I biglietti per i concerti sono già disponibili su TicketOne e presso i punti vendita autorizzati.

