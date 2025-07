Villa Arconati: rimandato il concerto di stasera

Come comunicato poco fa dalla band attraverso i suoi canali social, gli EUGENIO IN VIA DI GIOIA si trovano costretti a spostare al prossimo 18 luglio il concerto previsto questa sera alla Villa Arconati di CASTELLAZZO DI BOLLATE (MI) a causa di problemi strettamente personali legati ad uno dei membri della band.

I biglietti acquistati per la data odierna restano validi per la nuova data.

Coloro i quali volessero richiedere il rimborso, possono rivolgersi al circuito di prevendita presso il quale è stato effettuato l’acquisto entro il 17 luglio 2025.

