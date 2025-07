Dans(e) l’Atelier il 12 ottobre all’Elfo Puccini di Milano

MILANoLTRE Festival e CAMERA NAZIONALE DELLA MODA ITALIANA uniscono le forze per dar vita ad una progettualità inedita caratterizzata da un forte dialogo tra i linguaggi della danza e della moda, con l’obbiettivo di far emergere nuove prospettive e modi di produrre, fare, vedere e comunicare tra settori diversi e stimolando riflessioni sulle identità, le trasformazioni sociali e l’estetica contemporanea, oltre i confini geografici e temporali.

Un dialogo creativo e cooperativo tra questi due mondi, profondamente connessi e reciprocamente influenti, che dà vita a un terreno fertile di reciproca ispirazione e trasformazione assumendo il corpo, come catalizzatore e luogo di esplorazione nonché punto di incontro tra i mondi della moda e della performance.

Dans(e) l’Atelier– microresidenze danza & moda è un progetto originale che vedrà tre coppie di coreografi/e e fashion designer collaborare per tre giorni per dar vita ad un progetto collaborativo basato sullo scambio interdisciplinare e finalizzato alla creazione e presentazione di un oggetto/installazione/sfilata/performance durante le giornate conclusive del Festival MILANoLTRE.

Per l’edizione 2025 sono stati abbinati: Alexandra Bachzetzis & Lorenzo Seghezzi, Andrea Peña & Alessandro Vigilante e Masako Matsushita & Tiziano Guardini.

Gli artisti avranno tre giorni di tempo, 9-10-11 ottobre, per lavorare insieme ad un output artistico all’interno degli spazi dedicati del Teatro Elfo Puccini. Nella fase di creazione artistica che avverrà durante le micro-residenze, le tre coppie saranno affiancate dal collettivo Cult of Magic, composto dai compositori e sound-designer Francesco Sacco e Luca Pasquino e dalle performer Samira Cogliandro e Giada Vailati, che in occasione di Dans l’Atelier includerà nella propria squadra anche la performer Roberta Racis.

Ai tre fashion designer, alle tre coreografe, e a Cult of Magic + Roberta Racis verrà richiesto, prima dell’inizio del progetto, di indicare un tema d’interesse su cui lavorare durante la micro-residenza, per un totale di 7 temi.

La lista sarà resa nota a ciascun partecipante un mese prima dell’inizio dei lavori tramite la pubblicazione sui canali di comunicazione del Festival ma, il tema finale sul quale tutti e tre i team artistici lavoreranno sarà comunicato soltanto in occasione dell’apertura dei lavori, attraverso l’estrazione a sorte di uno di essi.

Ciascun team artistico sorteggerà il nome della performer di Cult of Magic, con cui lavorerà.

Mentre per la parte sonora ciascuna micro-residenza potrà avvalersi del lavoro artistico dei compositori e sound-designer del collettivo.

La restituzione è prevista il 12 ottobre alle ore 15.00 e alle ore 17.30 quando il pubblico, diviso in tre gruppi di massimo 60 persone, si muoverà da uno spazio all’altro dell’Elfo guidati dallo staff del Festival.

