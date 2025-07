Milano, oggi parchi chiusi per vento, grandine e temporali

Le forti raffiche di vento, la grandine e i temporali previsti nelle prossime ore hanno reso necessario il provvedimento di chiusura dei parchi cittadini per la giornata di oggi, domenica 6 luglio.

La decisione é stata presa dall’unita di crisi locale (Ucl) che si è riunita oggi nel tardo pomeriggio e ha deciso di procedere alla chiusura dei parchi in presenza di un avviso di criticità arancione per rischio temporali emesso dal Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia a partire dalla mezzanotte di oggi. Prosegue inoltre l’allerta gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico, con fase acuta prevista nel pomeriggio di domani.

In considerazione dell’allerta arancione prevista per la giornata di domani, domenica, si è deciso di non aprire i parchi cittadini recintati. Si valuterà nel corso della giornata, nel caso vi fossero variazioni in senso positivo delle previsioni, se riaprirli o meno. Per questa ragione le indicazioni a tutta la cittadinanza sono, a tutela della sicurezza di tutti, di non recarsi neppure nei parchi e nei giardini non recintati.

Per i cimiteri si prevede una chiusura anticipata nel pomeriggio in concomitanza con il peggioramento delle condizioni meteorologiche.

Si invitano inoltre i cittadini e le cittadine a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei due fiumi, Lambro e Seveso, e dei sottopassi. In particolare, a causa del vento, si raccomanda di non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. È necessario provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie.

È importante anche prestare attenzione ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all’aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo.

Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città.

I cittadini e le cittadine che desiderano restare sempre informati sui rischi meteorologici possono collegarsi al sistema di allerta della Protezione civile, registrandosi al link oppure scaricando la app gratuita per sistemi operativi IOS e Android.

