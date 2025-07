Classifica Censis: l’Università di Pavia si conferma tra i migliori atenei italiani

L’Università di Pavia si conferma stabilmente sul podio tra i grandi atenei italiani nella classifica CENSIS 2025-26.

La graduatoria stilata annualmente dall’Istituto di ricerca vede Pavia anche quest’anno al secondo posto tra le Università pubbliche che contano dai 20.000 ai 40.000 iscritti . Pavia con un punteggio di 90,2 è la migliore in Lombardia e nel nord Italia.

La classifica del Censis è basata sulla valutazione delle strutture disponibili, dei servizi erogati, del livello di internazionalizzazione, della capacità di comunicazione 2.0 e della occupabilità post-laurea.

Pavia è prima in Italia tra i grandi atenei per l’internazionalizzazione e nelle prime posizioni per quanto riguarda i servizi e le strutture.

Vengono redatte anche classifiche, a prescindere dalla dimensione degli atenei, relative alla didattica delle lauree triennali, delle magistrali a ciclo unico e delle lauree magistrali biennali.

Pavia è tra le eccellenze assoluta in diversi settori.



La facoltà di Medicina e Chirurgia è ancora una volta la migliore in Italia. Tra le lauree a ciclo unico UNIPV è sul podio nazionale nei gruppi disciplinari di architettura e ingegneria e farmaceutico.

Nella didattica dei corsi di laurea biennali Pavia è prima nel gruppo disciplinare politico-sociale e comunicazione, sul podio italiano nei settori economico, letterario-umanistico e psicologico e tra le prime dieci nell’area scientifica, in quella di architettura e ingegneria civile, nei corsi di ingegneria industriale e dell’informazione e, per la prima volta, nelle scienze motorie.

Nell’ambito delle lauree triennali si distinguono nella top 10 italiana l’ambito politico-sociale e comunicazione, il gruppo didattico psicologico e i corsi dell’area scientifica.

Così commenta Francesco Svelto, Rettore dell’Università di Pavia:

“Accolgo con molta soddisfazione la conferma della grande qualità del nostro ateneo, attestata da Censis. Le tante distinte classifiche concordano nel sottolineare il ruolo di primo piano dell’Università di Pavia, sullo scenario nazionale ed internazionale. Quella appena pubblicata assume in particolare il punto di vista dello studente e conferma quanto di buono questo ateneo ha fatto in questi anni e, sono certo, continuerà a fare in futuro.”

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia