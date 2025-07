La formazione continua dei lavoratori italiani si trova a un bivio cruciale. Con oltre 23mila istanze presentate nella terza edizione del Fondo Nuove Competenze (FNC) e un investimento senza precedenti di oltre un miliardo di euro, il programma ha dimostrato una capacità di coinvolgimento per oltre un milione di lavoratori. Di fronte a questi numeri, FondItalia (Fondo Formazione Italia) getta lo sguardo verso l’edizione 2026 perché gli attori in gioco facciano fronte comune per la trasformazione del FNC in una politica strutturale permanente.

«Crediamo convintamente –spiega Egidio Sangue, direttore di FondItalia– che la quarta edizione del Fondo Nuove Competenze, che vedrà la luce il prossimo anno, debba articolarsi su tre direttrici principali: il superamento dell’approccio emergenziale, l’integrazione nelle politiche attive del lavoro e la valorizzazione delle filiere formative attraverso le aggregazioni di imprese».

Stando all’esperienza fin qui maturata da FondItalia, il Fondo Nuove Competenze ha rappresentato una vera rivoluzione nel panorama della formazione continua, riuscendo ad avvicinare migliaia di piccole e microimprese a percorsi formativi strutturati. Dalla sua istituzione nel 2020, lo strumento ha dimostrato un’efficacia crescente nel sostenere la riqualificazione professionale attraverso la riduzione dell’orario di lavoro compensata da percorsi formativi mirati.

Tra le suggestioni avanzate da FondItalia, emerge l’idea di un approccio co-progettuale che preveda il coinvolgimento diretto delle imprese nella fase di definizione della misura: «Questa metodologia consentirebbe una più stretta integrazione tra le esigenze aziendali e l’offerta formativa, garantendo una risposta più tempestiva alle trasformazioni del mercato del lavoro» precisa Sangue.

Il Fondo Paritetico evidenzia, inoltre, l’opportunità di perfezionare i meccanismi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, con l’obiettivo di progettare una formazione di maggiore qualità e aderenza alle esigenze del mercato del lavoro. Le proposte includono un focus particolare sulle competenze per il futuro e sui cluster di imprese, elementi che potrebbero trasformare radicalmente l’approccio alla formazione continua.

L’integrazione del Fondo Nuove Competenze nella programmazione delle politiche attive del lavoro rappresenta un altro elemento centrale delle idee elaborate in questi anni da FondItalia: «Il passaggio a una misura strutturale risponde alla necessità di fornire alle imprese strumenti permanenti per affrontare le sfide della trasformazione digitale e della transizione ecologica, rendendo la formazione continua un elemento centrale della strategia competitiva aziendale» prosegue Sangue.

Tra i suggerimenti di FondItalia per l’edizione 2026 di FNC anche un miglioramento della gestione delle risorse e delle tempistiche, aspetti che potrebbero ottimizzare l’efficacia complessiva del programma. Il maggiore coinvolgimento delle filiere formative che nascono dalle aggregazioni di imprese rappresenta una delle suggestioni più significative del modello proposto.

«Il sistema della formazione continua in Italia funziona proprio perché è realmente a contatto con le esigenze delle imprese –conclude il direttore Sangue-. I Fondi Interprofessionali hanno dimostrato di sapere fornire l’ecosistema e l’infrastruttura tecnica necessari per garantire l’efficacia dei percorsi formativi, un elemento che andrebbe valorizzato nella progettazione della quarta edizione del FNC»

