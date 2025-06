Luca Sforzini, esperto d’Arte proprietario del castello di Castellar Ponzano e fondatore del movimento culturale Rinascimento, interviene sul matrimonio tra il fondatore di Amazon e Lauren Sanchez in laguna: “Quando i miliardari del mondo scelgono l’Italia per dirsi sì, non è uno scandalo. È una consacrazione. E ci ricorda chi siamo.”

Argomenta Sforzini: «Il matrimonio di Jeff Bezos a Venezia non è un capriccio miliardario. È un atto politico. Un omaggio simbolico al primato culturale, estetico e spirituale dell’Italia nel mondo. Altro che polemiche: dobbiamo esserne fieri»

«In un’epoca in cui l’omologazione e il nichilismo globale soffocano ogni slancio verso il bello e l’eccellenza, Venezia viene scelta come scrigno di valore universale. Questo gesto ci dice che, al netto di ogni ipocrisia moralista, il mondo riconosce ancora all’Italia il ruolo di centro simbolico della civiltà. È ora che lo riconosciamo anche noi.»

Sforzini riprende il concetto di genio italico da lui sviluppato nel libro “Rinascimento. L’uomo al centro del mondo – Rivolta contro l’omologazione”: «Siamo il Paese che ha dato al mondo il Grand Tour, il Paese dove verità e bellezza coincidono, dove ogni gesto può diventare arte. Non c’è nulla di più coerente con la nostra identità che un matrimonio celebrato tra le meraviglie dell’arte e della storia.»

E incalza: «Se Jeff Bezos si fosse sposato nel deserto texano o in una cappella industriale della Silicon Valley, nessuno avrebbe parlato di bellezza. Lo ha fatto a Venezia, e la reazione è stata la polemica: questo dice tutto sull’autodenigrazione in cui versa l’Italia. Il Rinascimento – anche nazionale e culturale – non si fa col risentimento o con l’invidia, ma con l’orgoglio.»

E conclude: «Noi di Rinascimento rilanciamo la nostra proposta: il ticket turistico per Venezia va portato a 100 euro, non per escludere, ma per restituire valore. E andrebbe esteso alle porte d’Italia, come passaggio simbolico verso la civiltà. Il vero scandalo non è il lusso, ma la banalizzazione. L’Italia non è Disneyland. È sacralità, è arte, è mito vivente. È tempo di trattarla come tale.»

