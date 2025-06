Marcatura laser su metalli: precisione, durabilità e innovazione

Negli ultimi anni la marcatura laser su metalli si è affermata come soluzione ideale per garantire tracciabilità, precisione e resistenza in diverse industrie come automotive, aerospaziale, medicale e oil & gas.

Un recente report stima che il mercato globale della marcatura laser, oggi valutato intorno ai 2,5 miliardi di dollari, crescerà del 7,2 % annuo fino a superare i 4 miliardi entro il 2027. Da dove viene la spinta? Tecnologia più accessibile, costi operativi ridotti e la transizione da codifiche tradizionali come getto d’inchiostro continuo sono alcune delle principali ragioni dietro questo boom.

In parallelo, le ricerche della comunità scientifica internazionale stanno propiziando un’importante svolta nella fotonica: un laser in silicio integrato direttamente su wafer di silicio, capace di alimentare nuovi chip quantistici e sistemi fotonici ultra‑efficienti. Questo progresso apre le porte a componenti laser più piccoli, integrati e performanti – elementi chiave che beneficiano anche i sistemi industriali di marcatura.

Nel mondo del laser, il connubio tra innovazione, qualità ed esperienza è ben rappresentato da Evlaser, azienda italiana con sede a due passi da Bergamo che da oltre 45 anni progetta sistemi di marcatura laser per metalli, e non solo. L’azienda possiede un amplio catalogo che comprende modelli evoluti come Icon, Nexus X e Titan Rotomax pensati proprio per la marcatura dei metalli con automazione, visione artificiale ed impiego di diverse sorgenti laser (fibra, CO₂, Nd:YAG, ecc.).

Grazie alle recenti innovazioni nella fotonica, questa ed altre aziende specializzate nella fabbricazione di sistemi laser potranno dunque integrare sorgenti laser ancora più compatte, efficienti e precise nei propri sistemi, migliorando ulteriormente la velocità di marcatura, la definizione dei dettagli e l’impatto ambientale. Questo significa potenziare applicazioni come la marcatura nera su acciaio e titanio, la marcatura a colori su acciaio inox e l’incisione profonda per componenti industriali metallici.

Ma come funziona esattamente questa tecnologia? La marcatura laser consente di incidere in modo permanente scritte, codici, loghi o grafiche su superfici metalliche con altissima precisione. Si tratta di un processo non invasivo e privo di contatto che utilizza un raggio laser focalizzato per alterare la superficie del metallo, generando contrasti visibili e indelebili. Questa tecnica è ampiamente utilizzata in settori come l’automotive, l’aerospaziale, l’elettronica, la meccanica di precisione, il medicale e la gioielleria, dove l’identificazione chiara e durevole di componenti è fondamentale per la tracciabilità, la sicurezza e il branding.

Tra i vantaggi principali della marcatura laser spiccano la precisione millimetrica, anche su dettagli molto piccoli, la resistenza all’usura, alla corrosione e agli agenti chimici, la velocità di lavorazione e la versatilità.

A seconda del tipo di metallo e del risultato desiderato, si possono impiegare diverse tecniche di marcatura, come l’incisione profonda, l’annerimento (black marking), l’ablazione o la ricottura (annealing), ognuna con caratteristiche specifiche.

In un’epoca in cui la tracciabilità e la qualità del prodotto sono sempre più cruciali, la marcatura laser rappresenta una soluzione tecnologica all’avanguardia, capace di coniugare estetica, funzionalità e affidabilità a lungo termine.

Il boom del mercato della marcatura laser, spinto da costi operativi più bassi e precisione superiore, si unisce oggi a innovazioni nel mondo della fotonica che potrebbero portare al prossimo salto tecnologico. In questo scenario, l’alta qualità dei laser Made in Italy garantisce efficienza, personalizzazione e sostenibilità per l’industria del futuro.

