Edoardo Prati ai Bagni Misteriosi del Teatro Franco Parenti: 7 Luglio

Dopo aver emozionato il pubblico con il tour teatrale Cantami d’Amore, Edoardo Prati torna a calcare le scene con un nuovo ed emozionante spettacolo pensato per i mesi estivi dal titolo “COME È PROFONDO IL MARE”.

Raccontando i versi più evocativi della letteratura Edoardo Prati riscopre il potere antico e affascinante del “narrare storie”, storie di mare, di sogni, dove il viaggio diventa occasione di scoperta di sé.

Partendo dai meravigliosi versi di Omero, fino alla poesia contemporanea, lo spettacolo ci accompagnerà oltre i nostri confini, in quella dimensione in cui, per conoscersi, sia legittimo anche naufragare…

Un’occasione imperdibile per chi ama la poesia, il teatro, e il potere delle parole che sanno trasformarsi in emozione.

