Con il brano “Désolée”, Anna conquista nuovi record

ANNA è per la seconda settimana consecutiva al n.1 della classifica singoli settimanale (FIMI/GFK) in Italia con il suo nuovo singolo “Désolée”.

Si tratta della prima artista solista a raggiungere questo traguardo nel 2025 e si riconferma, ancora una volta, l’artista femminile più ascoltata nel nostro Paese.

Con questo nuovo singolo, ANNA ha battuto due nuovi record: è infatti l’artista donna italiana con il numero maggiore di settimane alla #1 in questo decennio nella classifica dei singoli FIMI/GFK (15 settimane) ed è la prima artista donna ad avere 5 brani che hanno trascorso almeno 1 settimana al primo posto.

“Désolée” è già uno dei tormentoni dell’estate 2025. Come rivelato da Anna sui social, le coreografie del singolo sono state curate da Carlos Diaz Gandia, già dietro le coreografie di artisti internazionali come Will Smith e Nathy Peluso e diventato virale sui social grazie al suo lavoro per artisti come Gaia e Mahmood.

ANNA ha annunciato le date del VB SUMMER TOUR 2025 – prodotto e realizzato da Vivo Concerti – che la vedrà protagonista dei principali festival estivi:

Sabato 5 Luglio 2025 – Codroipo (UD), Villa Manin

Domenica 13 Luglio 2025 – Genova, Altraonda Festival

Martedì 15 Luglio 2025 – Legnano (MI), Rugby Sound Festival

Giovedì 17 Luglio 2025 – Francavilla Al Mare (CH), Shock Wave Festival

Sabato 2 Agosto 2025 – Riccione (RN), Versus Festival

Lunedì 4 Agosto 2025 – Diamante (CS), Tirreno Festival

Martedì 5 Agosto 2025 – Roccella Jonica (RC), Roccella Summer Festival

Giovedì 7 Agosto 2025 – Catania, Wave Summer Music

Sabato 9 Agosto 2025 – Cinquale (MS), Vibe Festival

Lunedì 11 Agosto 2025 – Gallipoli (LE), Raffo Parco Gondar

Mercoledì 13 Agosto 2025 – Ostuni (BR), Iod Fest

Venerdì 15 Agosto 2025 – Olbia (SS), Red Valley Festival

Venerdì 22 Agosto 2025 – Romano D’Ezzelino (VI), Ama Music Festival

Domenica 24 Agosto 2025 – Campobasso, Campobasso Summer Festival

