Serena Autieri inaugura il Padiglione Italia all’Expo di Osaka 2025

La cerimonia di apertura ha visto la partecipazione di numerose personalità di spicco del mondo istituzionale, culturale e imprenditoriale, tra cui il vice premier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, il Commissario Generale per l’Italia a Expo 2025, l’Ambasciatore Mario Vattani, Monsignor Rino Fisichella in rappresentanza della Santa Sede, (che è ospitata all’interno del nostro padiglione).

“È un onore immenso per me essere qui oggi– ha sottolineato l’artista napoletana – Rappresentare l’Italia e la sua cultura in un’occasione così importante è un privilegio che mi riempie di orgoglio. Spero che questo padiglione possa essere un ponte tra l’Italia e il mondo, un luogo dove le nostre tradizioni incontrano l’innovazione e dove il nostro spirito creativo possa ispirare il futuro”.

Nel corso della cerimonia – originariamente prevista all’esterno del padiglione, ma spostata all’interno a causa del maltempo – Serena Autieri si è esibita con la Banda dei Carabinieri, cantando l’inno italiano e accennando “Nel blu dipinto di blu”.

L’Expo di Osaka 2025 (13 aprile al 13 ottobre 2025) è un’esposizione universale che mira a promuovere la cooperazione internazionale e l’innovazione.

Sono attesi circa 30 milioni di visitatori di cui un milione solo nel padiglione italiano che è risultato al primo posto nei voti dei telespettatori di due emittenti giapponesi.

https://www.italyexpo2025osaka.it

