Sequoie Music Park: quinta Edizione, Parco delle Caserme Rosse di Bologna

Dopo il successo della scorsa edizione, che ha visto alternarsi sul palco allestito nella suggestiva cornice del Parco delle Caserme Rosse di Bologna, artisti di fama nazionale e internazionale, torna anche questa estate l’attesa rassegna Sequoie Music Park con un cartellone ricco di artisti.

Dal 17 giugno al 20 luglio, un mese di musica e condivisione.

Il primo appuntamento della rassegna sarà il 17 giugno con i FONTAINES DC, il 19 giugno sarà la volta di Kid Yugi, Nerissima Serpe, Papa V, Fritu, in unica serata.

A giugno si alterneranno sul palco nomi attesissimi del panorama italiano contemporaneo come i Baustelle, Lucio Corsi, Afterhours e Psicologi.

In seguito, a salire sul palco saranno De la Soul, Gianna Nannini, Capo Plaza Skunk Anansie, Fabri Fibra, Ben Harper & The Innocent Criminals, Europe, Anastacia e Satchvai Band Featuring Joe Satriani And Steve Vai.

Le artiste internazionali che hanno scelto come unica data italiana SEQUOIE MUSIC PARK sono Jorja Smith e Alice Cooper.

Questa la lineup completa ad oggi:

17 giugno FONTAINES DC

19 giugno KID YUGI, NERISSIMA SERPE, PAPA V, FRITU

24 giugno BAUSTELLE

25 giugno LUCIO CORSI

26 giugno AFTERHOURS

29 giugno PSICOLOGI

1 luglio DE LA SOUL

3 luglio GIANNA NANNINI

5 luglio CAPO PLAZA

6 luglio JORJA SMITH UNICA DATA ITALIANA

8 luglio ALICE COOPER UNICA DATA ITALIANA

9 luglio SKUNK ANANSIE

10 luglio FABRI FIBRA

13 luglio BEN HARPER & THE INNOCENT CRIMINALS

15 luglio EUROPE

16 luglio ANASTACIA

17 luglio SATCHVAI BAND FEATURING JOE SATRIANI AND STEVE VAI

Inizio concerti ore 21.30.

I biglietti sono disponibili sui circuiti di prevendita abituali: https://www.sequoiemusicpark.com/.

https://www.sequoiemusicpark.com/ – https://www.instagram.com/sequoiemusicpark/ – https://www.facebook.com/SequoieMusicPark

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia