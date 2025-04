“Nessun allarmismo, nessun tentativo di penalizzare qualcuno. A prescindere che gli agenti di Polizia locale possono già viaggiare gratuitamente sui mezzi pubblici in ambito urbano, ricordo che Regione Lombardia ha appena approvato una delibera che proroga sino al 30 giugno 2025 la possibilità per i rappresentanti delle Forze dell’ordine, delle Forze di Polizia locale e delle Forze armate di viaggiare gratis su tutti i mezzi pubblici di Regione Lombardia“.

Lo precisa l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente.

“Successivamente – ha aggiunto – d’intesa con l’assessorato regionale alla Sicurezza, stiamo studiando una serie di misure per rendere il protocollo sempre più operativo ed efficace, adattandolo alle esigenze e alle caratteristiche di ogni categoria professionale coinvolta. In modo da rispondere al meglio alle esigenze di tutela della sicurezza, a garanzia dei cittadini e del personale viaggiante. Prima di diffondere notizie false e non verificate, sarebbe bene informarsi e leggere bene i contenuti dei provvedimenti adottati“

Altri articoli di attualità su Dietro la Notizia