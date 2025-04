Luka Šulić arriva a Milano venerdì 11 al Teatro Dal Verme

La star del violoncello che ha raggiunto la notorietà mondiale con il progetto 2CELLOS. Il concerto milanese è l’unica tappa in Italia di un tour che si è aperto l’8 febbraio scorso con un fantastico sold out a Lubjana e si concluderà il prossimo 25 aprile a Parigi, dopo aver toccato 4 città in Giappone, Vienna, Barcellona e Londra.

In questo che si può definire un “bouquet tour”, prodotto da Vigna PR, Luka presenta per la prima volta dal vivo LIFE, il primo album di brani inediti da lui stesso composti e arrangiati, uscito un anno fa in tutto il mondo.

Sul palco Luka è accompagnato da piano e quartetto d’archi, in una formazione pensata per valorizzare al massimo le sonorità di musiche scritte specificamente per il suo amato violoncello.

Per la data di Milano, organizzata in collaborazione con VIVO Concerti i biglietti sono acquistabili nel circuito Ticketone, online e nei punti vendita sul territorio.

Dopo avere conosciuto il successo mondiale con risultati perfino inimmaginabili, nel 2022 Luka Šulić ha deciso di abbandonare l’intensa attività live dei 2Cellos, lo straordinario progetto musicale condiviso per 10 anni con Stjepan Hauser, per lasciare spazio alla creatività e alla famiglia

Insieme alla moglie Tamara ha 4 figli fra i 2 e i 7 anni). LIFE è il suo primo album di brani inediti, uscito nel 2024 (https://Platoon.lnk.to/life-luka-sulic), con dieci tracce nelle quali Luka ritorna alle sue radici di musicista contemporaneo per creare un mondo sonoro evocativo, arricchito da armonie seducenti, archi sublimi e dal violoncello, la sua firma musicale di una bellezza trascendentale, che finalmente possiamo di nuovo ascoltare dal vivo in questa unica occasione al Teatro Dal Verme di Milano, l’11 aprile prossimo.

Le basi musicali di Luka Šulić si fondano su una capacità compositiva originale e su una abilità innata nel curare gli arrangiamenti strumentali e LIFE segna il suo debutto come compositore e arrangiatore.

Fin da giovanissimo ha cominciato a concepire musica per violoncello solista e da sempre è attratto dalla potenzialità espressiva delle ricche sonorità prodotte da un’orchestra d’archi – un suono in grado di trascinare l’ascoltatore verso profondità emotive senza eguali.

I brani di LIFE sono nati gradualmente, dall’evoluzione di idee cullate e nutrite in anni di studio e poi di esperienza, sempre ad altissimi livelli, fino a diventare il mondo musicale che Luka ha immaginato per questo album.

“Nella tradizione Classica – dice il musicista – spesso non c’è abbastanza enfasi sulla necessità di lasciare spazio alla creatività durante gli anni di apprendimento. Strutture rigide e tecnica imposta diventano così un ostacolo per la libertà creativa. Puoi imparare il mondo immergendoti nella maestosità di Beethoven e Dvorak, ma impari tantissimo anche da Max Martin!” [ndr: uno dei compositori e produttori che ha contribuito a definire il suono della musica pop contemporanea, collaborando alla scrittura di hit per artisti come Ed Sheeran, Taylor Swift, Katy Perry, Justin Timberlake, Britney Spear, Backstreet Boys e altri]. E conclude: “È davvero importante mantenere una mente aperta, per non spegnersi durante il processo creativo”.

Luka crede fermamente che il picco espressivo sia possibile solo quando si crea qualcosa di personale e nel suo caso – a casa con la famiglia – la sua creatività si è potuta sviluppare armonicamente: Luka ha trovato ispirazione nella natura che circonda la sua dimora (in Slovenia) e nei rapporti famigliari, nel caleidoscopio di sfide e gioie che la VITA comporta, rovesciando tutta la sua anima nei brani che compongono LIFE, un esempio autentico di come un musicista possa plasmare la propria arte.

LIFE è uscito in tutto il mondo distribuito da Platoon, è composto e arrangiato da Luka Šulić che lo ha prodotto con Kresimir Seletkovic. Suonato dalla Czeck Studio Orchestra diretta dal Maestro Jan Chalupecky, con Luka al violoncello solista, mixato e masterizzato da Filip Vidovic.

LUKA ŠULIĆ “Life Tour”

Venerdì 11 aprile 2025 – MILANO, TEATRO DAL VERME

