Max Angioni sul palco del Lake Sound Park con lo show: “Anche Meno”

Gioca in casa il comico comasco MAX ANGIONI che mercoledì 23 luglio porterà sul palco del LAKE SOUND PARK il suo show “ANCHE MENO”.

Max Angioni, non a caso detto “quello dei miracoli”, non si limita a portare in scena un semplice show, ma una vera e propria opera d’arte… Verrebbe da dire: “Anche Meno”!

Ed è appunto questo il titolo dello spettacolo in cui il comico non risparmia la sua proverbiale autoironia e torna a divertirsi e a divertire il pubblico italiano usando la comicità come un rito apotropaico, che prende in giro la sua stessa sfiga e che sovverte il punto di vista canonico delle cose con le logiche eccentriche e irresistibili della fantasia.

Scritto dallo stesso Max Angioni e diretto da Ester Montalto, lo show porta sul palco un poco più che trentenne, figlio unico, che ha costruito un mondo immaginifico attraverso cui filtra i piccoli avvenimenti quotidiani e le grandi domande esistenziali, e reinterpreta in modo surreale tutto quello che gli passa per la testa: dai ricordi delle prime volte, all’incredulità per le grandi conquiste, alle domande più curiose e originali sulla storia e il senso della vita.

Angioni mantiene il suo sguardo semplice, esilarante suo malgrado: come ogni artista continua a sentirsi precario, e si districa ogni giorno – come tanti – tra il trasloco, le sedute di psicoterapia e l’incertezza del futuro. Però sa farlo con il suo modo, deliziosamente incerto, sferzando con battute brillanti, con il ritmo serrato della Stand Up Comedy e il suo talento da improvvisatore.

I biglietti per questa data sono disponibili su TicketOne e Ticketmaster.

https://lakesoundpark.it

Altri articoli di teatro su Dietro la Notizia