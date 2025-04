Lana del Rey: nuovo singolo, “Bluebird”, da ora su tutte le piattaforme digitali

La traccia è stata scritta da Lana con Luke Laird e prodotta da entrambi con Drew Erickson.

Con un fingerpicking essenziale, voci eteree e archi avvolgenti, “Bluebird” segue la pubblicazione dell’ultimo singolo, “Henry, come on”, il suo debutto più grande in streaming dopo “Say Yes To Heaven”.

Sia “Bluebird” che “Henry, come on” sono i primi brani pubblicati dall’artista nel 2025.

L’artista intraprenderà un tour di stadi nel Regno Unito e in Irlanda che include due date allo stadio di Wembley il 3 e il 4 luglio.

Lana si esibirà allo Stagecoach Festival di Indio, California, venerdì 25 aprile.

Le date complete del tour sono riportate di seguito:

LANA DEL REY DATE TOUR 2025:

Venerdì 25 aprile, Stagecoach Festival, Indio USA

Lunedì 23 giugno, Principality Stadium, Cardiff UK

Giovedì 26 giugno, Hampden Park, Glasgow UK

Sabato 28 giugno, Anfield Stadium, Liverpool UK

Lunedì 30 giugno, Aviva Stadium, Dubino IE

Givedì 3 luglio, Wembley Stadium, Londra UK

Venerdì 4 luglio, Wembley Stadium, Londra UK

https://www.universalmusic.it

