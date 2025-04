Aperta a Pasqua e Pasquetta la mostra di Salvatore Garau “CORPO non CORPO”

Sarà eccezionalmente aperta al pubblico durante tutto il weekend di Pasqua allo Spazio Roseto di Corso Garibaldi 95 a Milano la mostra di Salvatore Garau “CORPO non CORPO”, curata da Milo Goj con testo critico in catalogo di Lóránd Hegyi e visitabile fino a domenica 11 maggio (Orari di apertura: tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00).

Organizzata da Art Relation e promossa da Roseto e Jarvés in occasione della Milano Design Week 2025, a sottolineare una volta di più il legame fra impresa, arte e tessuto cittadino, l’esposizione presenta quindici tele di grande formato e due video, uno dei quali inedito, che raccontano nell’unione fra il corpo della pittura e il non corpo dell’immateriale l’interesse che l’artista ha sempre avuto per la materia e, allo stesso tempo, per lo spirito.

Una narrazione sulla presenza e l’assenza, sul visibile e sull’indefinito, tema già anticipato da Garau nella sua prima personale da Cannaviello nel 1984, con grandi tele nere allestite su pareti nere.

Oggi, a oltre quarant’anni di distanza, quella stessa riflessione torna in una nuova forma poetica e plastica, dove la separazione fra ciò che è fisico e ciò che è mentale si dissolve, il concetto di realtà si espande e l’immateriale acquisisce una rilevanza pari a quella della materia stessa, spingendo tutti noi a riflettere su come percepiamo il mondo e sulle infinite possibilità che si celano dietro l’apparire.

